A pesar de que fue su primer detractor, Yamid Amat y Amparo Pérez se casaron en Panamá 3 meses después de que la periodista se había separado de su primer esposo. Ella recordó que fue un apoyo muy importante, no obstante hubo momentos que no quisiera volver a repetir.

“Nos apoyamos mucho, pero la verdad siempre hubo una distancia muy grande entre lo que era la parte periodística y lo personal. En lo personal no fue fácil, agradezco muchas cosas buenas que se vivieron, pero también hubo momentos que no son… que no me gustaría compartir”, aseguró la periodista en el programa ‘Se dice de mí’.

Diferentes compañeros de la pareja manifestaron que la relación no fue fácil porque Amat era un hombre muy celoso y por esta razón hubo cosas dolorosas, pero ella hoy en día no guarda ningún rencor contra nadie.

“Lo recuerda como una etapa en la que sufrió mucho y que fue muy difícil, pero sin duda tiene muchas cosas de Yamid en este oficio”, señaló Juliana Tabares, productora del Defensor del Televidente.

Críticas de Yamid Amat hacia Amparo Pérez

Su inicio en el oficio del periodismo fue difícil, sobre todo por ser mujer. Sin embargo, arrancó en el medio especializado de economía La República, luego se adentró en los temas culturales y después se dio a conocer poco a poco en la televisión.

La periodista dijo que durante el ejercicio de su profesión tuvo que enfrentarse a varios críticos, entre ellos Yamid Amat, el director del noticiero CM& y quien en ese entonces escribía en el periódico ‘El Espacio’.

“Amparo Pérez tiene una bonita voz y una bonita figura pero nunca llegará a ser… ni siquiera presentadora de televisión”, fue lo que dijo Amat, según la periodista en el programa.

La defensora de televidente indicó que después de aquel comentario se lo encontró en un evento y fue él mismo quien la invitó a un programa de televisión. Allí se dio cuenta que a Amat le temblaban las piernas mientras hablaba al aire y en ese instante fue cuando pensó: “Si a él le da miedo, por qué a mí no”.