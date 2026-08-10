Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un fuerte movimiento telúrico sacudió la mañana de este lunes 10 de agosto y se percibió con intensidad en Ibagué, donde las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles daños o situaciones de riesgo en diversos sectores. El Servicio Geológico Colombiano informó que el epicentro del sismo fue el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y reportó una magnitud inicial de 6,7, con una profundidad de 96 kilómetros.

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La situación ha llevado a que tanto organismos de socorro como la Alcaldía de Ibagué insistan en la importancia de conservar la calma y priorizar la seguridad personal. Se recomienda a los habitantes revisar cuidadosamente sus viviendas y lugares de trabajo antes de reingresar, especialmente si se perciben señales de afectación como daños estructurales o grietas significativas. De acuerdo con las indicaciones, la ciudadanía no debe permanecer en edificaciones que presenten afectaciones evidentes hasta que hayan sido evaluadas adecuadamente.

El movimiento sísmico también genera preocupación por posibles fugas de gas y daños en las conexiones de servicios públicos como la electricidad, por lo que las autoridades piden no manipular instalaciones si se sospecha que pueden representar riesgo para la integridad de las personas.

Para atender y reportar emergencias derivadas del temblor, los residentes de Ibagué cuentan con varias líneas habilitadas. Puede comunicarse con los bomberos a través del número 119, con la Policía Nacional marcando 123 o, específicamente para la capital tolimense, utilizar la línea local 3202400704. Según ha informado la Alcaldía de Ibagué, estas vías telefónicas están disponibles para recibir reportes de personas lesionadas, daños estructurales, escapes de gas, afectaciones en redes eléctricas y cualquier otra situación que requiera atención urgente.

Mientras los organismos continúan con la labor de verificación y atención, la ciudadanía juega un papel clave reportando cualquier irregularidad y evitando permanecer en lugares potencialmente inseguros. En este contexto, la colaboración entre autoridades y habitantes se vuelve esencial para minimizar riesgos y responder oportunamente a imprevistos derivados del movimiento sísmico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué magnitud y profundidad tuvo el temblor registrado en Ibagué el 10 de agosto?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo que se sintió en Ibagué tuvo una magnitud de 6,7 y se originó a una profundidad de 96 kilómetros bajo la superficie, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

¿Cuáles son las líneas de emergencia habilitadas en Ibagué para reportar daños tras un sismo?

Los ciudadanos pueden reportar emergencias derivadas del sismo comunicándose con los bomberos al 119, la Policía Nacional al 123 y, de manera específica en Ibagué, a la línea local 3202400704, según informó la Alcaldía de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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