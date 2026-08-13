Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El centro comercial de tradición en Pereira, un lugar emblemático para comerciantes y clientes durante décadas, hoy es un escenario cubierto de escombros, silencio y dolor. Este cruce de caminos, conocido por su potente actividad económica y su historia como núcleo comercial, fue inesperadamente transformado por una tragedia que afecta tanto a propietarios como a empleados y familias enteras. Ni las proyecciones más pesimistas imaginaron el tamaño de la afectación que ahora enfrentan cientos de personas en la ciudad.

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De acuerdo con cifras del censo empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira, el sector del Parque de la Libertad registraba hasta 1.552 unidades empresariales y puntos comerciales. Otros sectores relevantes, como la Plaza de Bolívar y el Lago Uribe Uribe, contaban con 3.009 y 1.767 comercios, respectivamente. Esta densa concentración de actividad revela la importancia estratégica del corredor. El golpe ha sido especialmente duro en negocios de tradición y comercios familiares, muchos de ellos sin posibilidades de recuperación inmediata.

Casos como el de Calcomanías ML, dedicado a la venta de repuestos y accesorios para motos, muestran el impacto económico y social: ocho personas dependían de este local, y las pérdidas se estiman en alrededor de $300 millones. Alejandra Pérez, su representante, relató a ‘El Diario’ cómo lograron rescatar parte de la mercancía antes de que otros intentaran saquear el establecimiento, aunque gran parte permanece bajo los escombros tras el colapso de una pared vecina.

La historia de Muebles K’no, cuya ubicación era la carrera 8 #12 – 16, es la de una pérdida casi total. Según el testimonio del propietario Ricardo Cano, la naturaleza de su producto impide que se puedan recuperar: incluso una leve suciedad los vuelve inutilizables para la venta. Cano calcula que rescatará apenas un 20 % de todo el inventario, mientras debe abandonar el lugar por el riesgo latente de colapso en las estructuras vecinas.

Otras historias reflejan el impacto humano y emocional. Los esposos Pavón, de Celumanía JD, aseguraron que libraron una tragedia personal por no encontrarse en el local al momento del siniestro. Han optado por trasladar parte del negocio a Barranquilla, buscando refugio y continuidad ante la imposibilidad de seguir en Pereira. Ferney Valencia, propietario de Remates y más, explicó cómo los ingenieros les ordenaron evacuar por el alto riesgo, mientras parte significativa de su mercancía quedó inservible. En SanAndresito, un reconocido complejo comercial con más de 100 locales de ropa, accesorios y tecnología, y negocios de larga data como la Compraventa La 30 —una tradición familiar de cuatro décadas—, el panorama es igual de desolador.

Cada comerciante evidencia no solo la pérdida material, sino un duelo por el entorno en el que invirtieron años de esfuerzo y trabajo. La situación deja ver la fragilidad de la estabilidad empresarial ante eventos inesperados y el impacto directo sobre el tejido humano y económico de la ciudad.

¿Cuántos comercios se vieron afectados en el sector central de Pereira?

De acuerdo con el censo empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira citado por El Diario, en el sector del Parque de la Libertad había 1.552 unidades empresariales y puntos comerciales. Sumando otros sectores como Plaza de Bolívar y el Lago Uribe, la cifra total de comercios en el centro alcanza cifras superiores a los 6.000, aunque el texto no especifica el número exacto de negocios afectados, sí deja claro el enorme impacto que la tragedia tiene en esta zona neurálgica.

¿Qué pérdidas económicas reportaron los comerciantes de Pereira afectados?

Según testimonios recogidos por El Diario, las pérdidas económicas superan los $300 millones en el caso de Calcomanías ML, donde ocho personas dependían del negocio. Otros comerciantes, como el propietario de Muebles K’no, señalaron la pérdida total de su inventario, ya que los muebles no pueden comercializarse si presentan daños o suciedad. En general, la información deja ver que las afectaciones económicas fueron devastadoras para decenas de familias y negocios en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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