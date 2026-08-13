Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El terremoto que sacudió el 10 de agosto a Pereira y Dosquebradas no solo dejó víctimas y daños materiales, sino que impactó seriamente las comunicaciones en Risaralda. Según el balance del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), 486 de las 631 estaciones base móviles estuvieron fuera de servicio, lo que equivale a una afectación del 77 %. Aunque los trabajos de recuperación avanzan, aún existen sectores donde muchas familias enfrentan serias dificultades para comunicarse, especialmente aquellas que perdieron sus teléfonos entre los escombros o no cuentan con acceso estable a internet. En este contexto, la respuesta para restablecer el contacto y la información necesaria no puede limitarse únicamente a la compra de un nuevo equipo o la recuperación de la señal.

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Ante esta realidad, el periódico popular Q’hubo Pereira tomó una decisión clave: trasladar las búsquedas de personas desaparecidas desde el entorno digital hacia el papel. Así surgió la iniciativa Personas que buscamos, en la que cualquier familiar puede reportar sin costo la desaparición de alguien y autorizar la publicación de su fotografía tanto en la plataforma digital como en la edición impresa del periódico. Con esta medida, buscan que las imágenes de quienes están desaparecidos lleguen a calles, tiendas, barrios y hogares, incluyendo aquellos entornos donde la conectividad sigue siendo limitada o las personas carecen de un teléfono celular.

Q’hubo Pereira es un medio impreso con amplia circulación en Pereira y Dosquebradas, lo que garantiza el alcance físico de las fotografías a los lugares más afectados. Adicionalmente, la plataforma habilitada por el periódico recibe aportes voluntarios para ampliar la capacidad de impresión y fortalecer la distribución de ejemplares dedicados a la búsqueda de personas. Estas donaciones, sin embargo, solo se destinan al proceso de impresión y circulación. No otorgan prioridad ni condicionan la publicación de los casos, ya que reportar a una persona desaparecida sigue siendo completamente gratuito.

La iniciativa puede consultarse a través de los portales ElDiario.com.co, QhuboPereira.co y en la plataforma “Personas que buscamos” desarrollada por Q’hubo Pereira. En una situación en la que muchos mensajes y llamadas no logran su destino, el papel vuelve a ser una red vital de comunicación: recorre físicamente la región y acerca la búsqueda de un rostro y una historia a toda la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la plataforma de desaparecidos de Q’hubo Pereira en casos de emergencia?

La plataforma de desaparecidos de Q’hubo Pereira permite a los familiares reportar sin costo la desaparición de una persona, autorizando la publicación de fotografías tanto en línea como en la edición impresa del periódico. Esta doble difusión facilita que la imagen y datos del desaparecido lleguen a lugares sin conectividad, aprovechando la distribución física del periódico en Pereira y Dosquebradas.

¿Qué ventajas ofrece la publicación impresa frente a las dificultades de comunicación tras el terremoto?

La edición impresa de Q’hubo Pereira logra que la información sobre personas desaparecidas circule en espacios donde internet o el uso de teléfonos móviles es limitado debido a la emergencia. De este modo, el papel se convierte en una red de comunicación alternativa, alcanzando a quienes no pueden acceder a servicios digitales y permitiendo que más personas colaboren en la búsqueda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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