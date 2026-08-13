Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En el corazón de Pereira, un tradicional cruce de caminos que durante décadas fue epicentro de la actividad comercial de la ciudad enfrentó un golpe tan devastador que ni los más pesimistas habrían podido imaginarlo: las calles vibrantes y llenas de negocios quedaron convertidas en montañas de escombros. La magnitud de la afectación se evidencia en las cifras expuestas por la Cámara de Comercio de Pereira, que registran, solo en el sector del Parque de la Libertad, la existencia de 1.552 unidades empresariales y puntos comerciales; en la Plaza de Bolívar, se contabilizan 3.009 establecimientos y, por su parte, en el sector del Lago Uribe operaban 1.767 comercios, datos que retratan el amplio impacto económico y social del siniestro, según El Diario.

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El drama de los comerciantes se vive en cada comercio. Retirar los avisos o intentar rescatar lo poco que quedó se ha vuelto una escena repetida en las calles más afectadas, como el emblemático pasaje comercial Libertad o la peatonal de la 18, que antes destacaban por su colorido y vitalidad. La situación se plasma en las historias de quienes luchan por levantar cabeza. En el caso de Calcomanías ML, negocio dedicado a la venta de repuestos y accesorios para motos, ocho personas dependían de su actividad y hoy sus pérdidas se estiman en cerca de 300 millones de pesos. Alejandra Pérez, representante del local, relató a El Diario el drama vivido: “Alcanzamos a sacar parte de la mercancía rápidamente antes de que nos saquearan por el techo, pero la otra está bajo los escombros porque el muro del hotel de enseguida le cayó encima”.

Otros casos reflejan que las pérdidas no son solo materiales sino también simbólicas. Ricardo Cano, de Muebles K’no, que llevaba tres años en la carrera 8, señala haber rescatado apenas el 20 % de su inventario: “Tengo que salir de aquí por el riesgo que implican las estructuras vecinas”. La incertidumbre es el común denominador. Los esposos Pavón, de Celumanía JD—quienes vendían tecnología y accesorios—explican que su local quedó agrietado e inservible: “Que sea lo que Dios quiera, mi única esperanza es que todo es para bien”. Por su parte, Ferney Valencia, de Remates y más, narra: “Los ingenieros revisaron y nos dijeron que teníamos que evacuar porque estamos en alto riesgo de colapso”.

Ni el histórico SanAndresito ni negocios de tradición familiar como Compraventa La 30, con 40 años de historia, escaparon a la tragedia; sus locales, sumidos en silencio, evidencian la profunda herida social y económica que enfrenta el comercio pereirano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos comercios fueron afectados en los sectores comerciales de Pereira?

De acuerdo con el censo empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira citado por El Diario, en el sector del Parque de la Libertad se identifican 1.552 unidades empresariales y puntos comerciales, mientras que en la Plaza de Bolívar existen 3.009 establecimientos y en el sector del Lago Uribe, 1.767 comercios. Estas cifras ilustran el gran número de negocios perjudicados en uno de los principales focos económicos de la ciudad.

¿Qué tipo de pérdidas sufrieron los comerciantes en Pereira tras la tragedia?

Según testimonios recogidos por El Diario, las pérdidas de los comerciantes no solo se limitaron a los bienes materiales como mercancía y mobiliario, sino también al cierre de negocios y al riesgo estructural. Algunos, como Calcomanías ML, calcularon pérdidas cercanas a los 300 millones de pesos y otros, como Muebles K’no, solo pudieron recuperar aproximadamente el 20 % de su inventario, reflejando la dimensión total del golpe económico y emocional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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