Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Chaparral, Tolima, vivió una jornada inusual este miércoles 23 de septiembre, cuando se reportaron siete movimientos sísmicos a lo largo de la tarde, según los boletines oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Este episodio ha captado la atención de autoridades y ciudadanos, ya que la secuencia de temblores no solo fue reiterativa, sino que incluyó un evento principal de magnitud considerable.

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El primer y más intenso de los sismos se presentó a las 3:09 p. m., alcanzando una magnitud de 4,5. De acuerdo con el SGC, este movimiento tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, y tuvo como epicentro el propio municipio de Chaparral. Este tipo de sismos, por su poca profundidad, suelen ser más perceptibles para la población.

Lejos de ser un hecho aislado, la actividad sísmica continuó con otros dos temblores poco después. El primero, a las 3:39 p. m., registró una magnitud de 3,2; apenas un minuto más tarde, a las 3:40 p. m., otro sismo alcanzó los 3,0. Ambos, igualmente calificados como de profundidad superficial, tuvieron epicentro dentro del municipio. La seguidilla de fenomenos de este tipo refuerza la percepción de inestabilidad en la región durante esa tarde.

El patrón fue reiterativo. A las 4:36 p. m. ocurrió otro sismo de magnitud 3,1, seguido apenas trece minutos más tarde, a las 4:49 p. m., por un nuevo evento con la misma magnitud y similar profundidad. A las 4:56 p. m., el SGC confirmó un temblor más, esta vez de 3,3, también de profundidad superficial en Chaparral, Tolima.

En total, el Servicio Geológico Colombiano contabilizó siete movimientos sísmicos en esa tarde sobre el municipio. Ante esta situación, la entidad ha reiterado el llamado a la comunidad para reportar cualquier sismo percibido a través de la plataforma Sismo Sentido, mecanismo destinado a recopilar información ciudadana sobre la intensidad y efectos de los temblores, lo que permite afinar el monitoreo de la actividad sísmica en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos sismos se reportaron en Chaparral, Tolima, el 23 de septiembre de 2020?

Durante la tarde del 23 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano confirmó el registro de siete sismos en Chaparral, Tolima. La magnitud de estos movimientos osciló entre 3,0 y 4,5, todos con profundidad superficial y epicentro en el municipio.

¿Qué significa sismo de profundidad superficial según el Servicio Geológico Colombiano?

Un sismo de profundidad superficial, de acuerdo con la información del SGC, es aquel cuyo epicentro se localiza a menos de 30 kilómetros de profundidad. Estos eventos suelen sentirse con mayor intensidad en la superficie debido a la cercanía con la corteza terrestre, lo cual explica que los temblores de Chaparral fueran tan notorios para la población local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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