Por: El Espectador

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El debate sobre el presupuesto nacional para el año 2027, liderado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, ha puesto en primer plano la necesidad de recortar el tamaño del Estado. De acuerdo con los anuncios realizados, esta reducción en el aparato estatal se convertirá en regla para la administración actual, y varios ministros ya han empezado a estudiar rutas para cumplir la instrucción del presidente. Dos de ellos han mostrado públicamente las primeras decisiones para vigilar más de cerca el uso de los recursos en cada entidad.

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En primer lugar, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien encabeza el debate económico, detalló ante el Congreso que existe la propuesta de eliminar ciertos ministerios y fusionar otros, con el objetivo de lograr procesos más eficientes en la gestión pública. Aunque Gómez no presentó una cifra concreta ni una fecha para los cambios, explicó que la meta es reducir el número de ministerios de 18 a 13, una de las promesas de campaña de De la Espriella. Sin embargo, esta modificación requiere un trámite a través del Congreso, ya que implica una reforma al Estado que debe ingresar como un proyecto de reforma constitucional. Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, adelantó que en noviembre se radicará “un proyecto de recorte”, pero los detalles siguen siendo reservados.

Otra cartera que ha reconocido la urgencia de adecuar el gasto fue el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según el canciller Omar Bula, el déficit del Fondo Rotatorio del Ministerio se originó por el aumento inesperado de gastos relacionados con la apertura y ampliación de misiones diplomáticas, sin el análisis previo suficiente. Por tal motivo, anunció la puesta en marcha de sistemas de control que permitan visualizar cifras de rendimiento de cada embajada y consulado, así como el impacto en comercio, relaciones e ingresos, mediante mediciones concretas y periódicas.

Omar Bula enfatizó que el Ministerio “no puede seguir sufriendo esta paquidermia pública” y que se deben aplicar prácticas similares a las de una empresa privada. A pesar de esto, aún no existe una decisión clara sobre el cierre de embajadas, aunque el presidente De la Espriella lo había mencionado como parte del ajuste estatal antes de su posesión. Desde el inicio de su gobierno, De la Espriella exigió una revisión detallada de los contratos en todas las entidades, y varios ministros han comunicado el incremento en la contratación de prestación de servicios, algo advertido previamente por los entes de control. Este aspecto podría ser el primer cambio sin requerir aprobación del Congreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los ministerios que podrían desaparecer o fusionarse en el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, indicó que podría reducirse el número actual de ministerios de 18 a 13, siguiendo la promesa de campaña de De la Espriella. Sin embargo, aún no se han detallado cuáles serán eliminados o fusionados, ya que el proceso depende de una reforma constitucional y la información disponible solo hace referencia a la intención de optimizar la estructura estatal.

¿Por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores enfrenta un déficit y cómo planea solucionarlo?

Según relatos del canciller Omar Bula, parte del déficit actual del Ministerio se debe al incremento no planificado de gastos relacionados con la expansión de misiones diplomáticas y embajadas. Para enfrentar esto, el Ministerio implementará tableros de control con datos de desempeño y medición de resultados de cada embajada y consulado, buscando eficiencia y adaptación a una política más austera.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.