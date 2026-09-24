El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, protagonizó este jueves un tenso discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, marcado por la salida de varias delegaciones del recinto cuando tomó la palabra.

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Al comenzar su intervención, Netanyahu se refirió directamente a quienes abandonaron la sala y les pidió que se marcharan si no estaban dispuestos a escucharlo.

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Netanyahu utilizó buena parte de su intervención para defender las acciones militares de Israel y responder a las críticas internacionales por la guerra en Gaza.

El primer ministro también sostuvo que Israel enfrenta una guerra en varios frentes y defendió las operaciones contra Irán, Hamás y Hezbolá, entre otros grupos y países.

Sobre Irán, afirmó que la destrucción de sus instalaciones nucleares fue una decisión necesaria y agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el respaldo a Israel.

Netanyahu negó que Israel haya cometido genocidio en Gaza

Uno de los momentos centrales del discurso llegó cuando Netanyahu respondió a las acusaciones de genocidio contra Israel por sus operaciones militares en Gaza.

El primer ministro rechazó esas acusaciones y calificó la denuncia de genocidio como “la mentira más grande del siglo”.

“Israel no cometió genocidio. Israel impidió un genocidio”, afirmó durante su intervención.

Netanyahu defendió las acciones de su Gobierno y aseguró que Israel ha enviado advertencias a civiles palestinos antes de operaciones militares, además de permitir el ingreso de ayuda humanitaria. También acusó a Hamás de utilizar a civiles como escudos humanos.

El mandatario recordó además el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y señaló que 1.200 israelíes murieron durante ese ataque.

Netanyahu confrontó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani

Netanyahu dedicó parte de su discurso a responderle al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien previamente lo había acusado de crímenes de guerra y había cuestionado su presencia en la ciudad.

El primer ministro israelí acusó a Mamdani de difundir “mentiras” sobre Israel y lo señaló de apoyar a Hamás, algo que el alcalde ha rechazado.

“Usted intentó silenciarme. No puede silenciarme ni puede silenciar la verdad”, le dijo Netanyahu durante su intervención.

Netanyahu llegó a Estados Unidos pese a la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional en 2024. Su discurso ante la ONU estuvo así marcado por la defensa de la actuación de Israel, los cuestionamientos a sus críticos y la disputa pública con Mamdani.

Mientras tanto, las delegaciones que abandonaron la sala al inicio de su intervención dejaron una de las imágenes más llamativas de la jornada en la Asamblea General.

Júbilo en Gaza e Israel por acuerdo entre Hamás y Netanyahu: así avanza el plan de paz de Trump

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra. Esto es lo que se sabe del pacto, que se espera se firme el jueves en Egipto.