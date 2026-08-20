Jorge Enrique Bayter, conocido en redes sociales como doctor Bayter y por sus contenidos relacionados con la alimentación y la salud, publicó un video en sus redes sociales que provocó reacciones de sus seguidores que notaron un marcado cambio en su apariencia.

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La publicación no pasó inadvertida entre quienes siguen desde hace tiempo al médico colombiano. Varios usuarios manifestaron su preocupación y comenzaron a preguntarse si todo estaba bien con él, mientras otros destacaron que el cambio también podía estar relacionado con sus hábitos y su estilo de vida.

Los comentarios se multiplicaron rápidamente en sus redes sociales. Algunos seguidores aseguraron que inicialmente no lo reconocieron y otros aprovecharon para preguntarle directamente por su estado de salud, teniendo en cuenta que Bayter se ha convertido en una figura reconocida por hablar constantemente sobre alimentación, ayuno y cambios físicos.

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El médico ha construido una amplia comunidad digital alrededor de sus recomendaciones y programas relacionados con la dieta cetogénica. En su propia plataforma se presenta como médico y cirujano colombiano, con experiencia en medicina crítica y anestesia, y como deportista que ha participado en pruebas de larga distancia.

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Seguidores del doctor Bayter reaccionaron a su nueva apariencia

La reciente grabación fue suficiente para que aparecieran todo tipo de reacciones. Mientras algunos usuarios expresaron inquietud por verlo diferente, otros salieron a respaldarlo y destacaron que el médico ha hablado durante años sobre la importancia que, según su método, tienen la alimentación y determinados hábitos en la transformación personal.

En medio de los comentarios, Bayter también respondió a algunas de las inquietudes que surgieron por su aspecto y aseguró sentirse bien. De esta manera, buscó despejar las dudas de quienes interpretaron su cambio como una posible señal de que algo no estaba bien.

El episodio volvió a poner al médico en el centro de la conversación digital, esta vez no por uno de sus consejos sobre alimentación, sino por la reacción que provocó entre sus propios seguidores su nueva imagen.

Por ahora, el doctor Bayter continúa activo en sus redes sociales y en la promoción de sus programas relacionados con la alimentación y el bienestar, mientras el video sigue despertando comentarios entre quienes quedaron sorprendidos por el cambio que mostró.

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