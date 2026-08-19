La desaparición de Leidy Daneyis Vergara Molina, de 19 años, mantiene en alerta a las autoridades de Maicao, La Guajira. La joven fue interceptada por varios hombres cuando se movilizaba en motocicleta por el barrio San José y, según la información conocida hasta el momento, fue llevada contra su voluntad en un vehículo.

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El caso llamó especialmente la atención porque Leidy es hija de Hilder Vergara Gómez, comerciante y creador de contenido conocido en redes sociales como ‘Paisa Ayuda’, según informó Blu Radio. En el momento en que ocurrió el secuestro, el hombre se encontraba fuera de La Guajira participando en la entrega de ayudas humanitarias para las personas afectadas por el terremoto en Chocó.

De acuerdo con la información preliminar, la joven se dirigía hacia su residencia cuando fue interceptada por hombres encapuchados que se movilizaban en una camioneta roja. Los responsables la obligaron a subir al vehículo y posteriormente huyeron del lugar.

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“Muchachos, nos acaban de secuestrar a la hija de Paisa Ayuda. Necesitamos ayuda. Compartan este video. Necesitamos que ella regrese a casa. Paisa Ayuda, una persona emprendedora que ayuda a la gente, más de un año trabajando conmigo, socio, de unos buenos sentimientos, le acaban de hacer este daño, Desde el Chocó acabamos de llegar, más de 30 horas viajando, y le secuestraron a la hija. A los que la tienen retenida, si ven este video, no le hagan daño”, indicó en redes sociales Orlando Jerez, humorista cercano a Vergara.

El Gaula asumió las primeras diligencias para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables. Entre tanto, las autoridades analizan diferentes hipótesis, incluida una relacionada con las actividades comerciales del padre de la joven.

Maicao convocó consejo de seguridad por nuevos casos de secuestro

El caso de Leidy Daneyis se conoció en medio de otra situación que también encendió las alarmas en Maicao. Durante agosto, la creadora de contenido Angie Paola Argáez Núñez, de 29 años, también había sido reportada como secuestrada y fue liberada sana y salva el mismo día en que se conoció el nuevo caso.

Por esta situación, la Alcaldía de Maicao convocó un consejo de seguridad extraordinario para evaluar las medidas que se tomarán frente a los hechos y reforzar las acciones de búsqueda.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan con las labores para establecer el paradero de Leidy Daneyis Vergara Molina e identificar a las personas responsables de su secuestro.

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