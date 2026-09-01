En la cultura colombiana, el fin de año no es simplemente una fecha en el calendario; es una temporada festiva que desafía los límites del tiempo.

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Bajo esta premisa, la visión del reconocido locutor y figura radial Rafael Páez pone de relieve cómo la festividad decembrina en el territorio nacional trasciende el mes de diciembre para convertirse en una celebración extendida que empieza a sentirse desde muy temprano en el año. Además, cómo la frase icónica de la emisora ‘Desde septiembre se siente que viene diciembre’ sigue más viva que nunca entre los hogares.

Así lo reconoció en una entrevista hoy en el programa Temprano es Más Bacano, de Olímpica Stereo Bogotá. Dice que esa frase lleva varias décadas encendiendo la temporada de Navidad meses antes.

Para el ámbito del entretenimiento y la radio colombiana, el fenómeno de anticipar la Navidad —marcado tradicionalmente por el famoso hito popular de “desde septiembre se siente que viene diciembre”— responde a una necesidad cultural de alegría, unión familiar y tradición musical. Según el análisis de Páez, la riqueza de las costumbres locales, el ambiente festivo y la música tropical e insigne de la época hacen imposible contener el espíritu navideño en tan solo 31 días.

(Vea también: “Desde septiembre se siente que viene diciembre”: así nació la icónica frase de Olímpica Stereo)

El impacto de la música y la radio en la fiesta extendida

El arraigo de esta tradición encuentra en los medios de comunicación, especialmente en la radio, su principal motor de difusión. Desde los primeros días del noveno mes del año, las emisoras tropicales y populares adaptan sus parrillas para sintonizar a los oyentes con los clásicos decembrinos, marcando el ritmo de los hogares, comercios y calles del país. Esa tradición la lidera Olímpica Stereo.

“El pueblo nunca se equivoca cuando abre la boca. Somos el eco, el megáfono, el parlante de los oyentes”, afirmó el directivo.

Esta anticipación no solo mueve la fibra emocional de los colombianos, sino que también dinamiza la economía local, el comercio y la agenda de eventos artísticos. La Navidad en Colombia, más que una conmemoración religiosa o un día de regalos, se consolida como un estado de ánimo colectivo que ratifica la identidad festiva del país ante el mundo.

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