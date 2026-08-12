Por: EL PILON SA

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El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Valledupar profirió sentido de fallo condenatorio contra Raúl Fernando Machado Luna, exalcalde de Becerril, por su responsabilidad en irregularidades detectadas en un contrato de alimentación dirigido a la primera infancia en esa localidad. Además de Machado Luna, la decisión judicial también impactó a María Carla González Romero, quien figuraba como representante legal de la Unión Temporal Alimentando el Futuro, entidad encargada de la ejecución del convenio investigado. Sin embargo, tanto el exfuncionario como la representante legal fueron absueltos de dos de los tres delitos que la Fiscalía les había atribuido originalmente.

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De acuerdo con la decisión que se leyó en audiencia, el juez dejó claro que Machado Luna fue hallado responsable como autor del delito de peculado por apropiación, y que su condición de servidor público fue central para su condena. Por su parte, González Romero fue condenada como interviniente en el mismo delito, aunque su perfil legal difiere, ya que, al no ser funcionaria, se le procesó en calidad de particular según lo que se estableció en el desarrollo del juicio.

El proceso de investigación se centró en el Contrato 062, firmado en mayo de 2015, cuyo objetivo era la entrega de apoyo nutricional a niños, madres gestantes y lactantes residentes en Becerril. Según el material probatorio valorado en el expediente, hubo un detrimento patrimonial superior a los 194 millones de pesos. Específicamente, los recursos públicos se desviaron a causa de varias irregularidades: retención de impuestos que nunca ingresaron a las cuentas oficiales del municipio, distribución de raciones alimenticias con cantidades inferiores a las acordadas contractualmente y cobro de 176 paquetes nutricionales que, según quedó comprobado, nunca fueron entregados a las familias beneficiarias.

El juzgado anunció que la audiencia de individualización de pena y sentencia se efectuará el 1 de septiembre, momento en el que se definirán con exactitud los años de prisión para Machado Luna y González Romero. No obstante, al tratarse de un fallo de primera instancia, la defensa aún puede presentar un recurso de apelación para que un tribunal superior revise la decisión tomada por el juez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron condenados Raúl Fernando Machado Luna y María Carla González Romero?

Raúl Fernando Machado Luna fue condenado por el delito de peculado por apropiación, en calidad de autor, debido a las irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos destinados a la alimentación de la primera infancia en Becerril, según concluyó el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Valledupar. María Carla González Romero, representante legal de la Unión Temporal Alimentando el Futuro, fue hallada responsable como interviniente, pues las pruebas demostraron detrimento patrimonial por recursos desviados y servicios que no fueron entregados como lo establecía el contrato 062 de 2015.

¿Qué irregularidades se presentaron en el contrato de alimentación de Becerril?

De acuerdo con la investigación judicial, el contrato de alimentación firmado en mayo de 2015 presentó diversas irregularidades: impuestos retenidos que no ingresaron a las cuentas del municipio, entrega de raciones alimenticias con menores cantidades que las contratadas y el cobro de 176 paquetes nutricionales que nunca llegaron a las familias beneficiarias, lo que ocasionó una pérdida de más de 194 millones de pesos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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