Mientras el delantero noruego Erling Haaland acapara la atención por su destacada actuación en el Mundial de 2026, en Colombia volvió a hacerse viral la historia de un niño que lleva exactamente su mismo nombre como homenaje al goleador europeo.

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El menor, identificado nació a mediados de 2023 y fue registrado por sus padres en El Carmen de Bolívar, una decisión que en su momento llamó la atención en redes sociales y que ahora recobró fuerza por el gran presente del atacante de la selección de Noruega.

La historia provocó cientos de comentarios, especialmente porque en varias regiones del Caribe colombiano es común encontrar personas con nombres inspirados en figuras del deporte, la música o el entretenimiento.

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Algunos usuarios incluso recordaron otros casos similares de niños bautizados con nombres de futbolistas internacionales, mientras que otros hicieron bromas sobre el futuro del menor y la curiosidad que despertará su nombre cuando crezca.

¿Cómo surgió la historia del niño colombiano llamado Erling Haaland?

El caso comenzó a circular en mayo de 2024, cuando la cuenta Out of Context Fútbol Colombiano compartió una imagen del registro civil del menor. En ese momento no se conocía con certeza el lugar donde había sido inscrito, lo que dio pie a numerosas especulaciones entre los usuarios.

Con el paso del tiempo se confirmó que el niño fue registrado en El Carmen de Bolívar y que sus apellidos corresponden a Estrada y Arrieta, por lo que su nombre completo quedó como Erling Haaland Estrada Arrieta. Según la información difundida, sus padres eligieron ese nombre como un homenaje al delantero noruego.

El caso volvió a ganar notoriedad gracias al gran momento deportivo que vive Erling Haaland, quien se convierte en una de las principales figuras del Mundial de 2026 con la selección de Noruega. Su rendimiento en el torneo ha impulsado nuevamente la difusión de la historia del pequeño colombiano que lleva su mismo nombre.

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