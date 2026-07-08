En redes sociales circuló un video que muestra el operativo que se llevó a cabo en un reconocido gimnasio de Medellín y que terminó con la captura de un ciudadano canadiense señalado de hacer parte de una red internacional dedicada al tráfico de armas. Cerca de 20 agentes de la Policía Antinarcóticos llegaron hasta la sede de Smart Fit de El Tesoro para detener a Arif J. Human, de 39 años.

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De acuerdo con El Tiempo, el hombre era buscado por autoridades internacionales y permanecía en Colombia desde comienzos de 2025. La captura contó con la participación de la Policía Antinarcóticos, la Policía de Canadá y la DEA, cuyos agentes llegaron al lugar con armas cortas y largas para ejecutar el procedimiento.

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Quién es el canadiense capturado en Medellín

Según documentos conocidos por el medio citado, Arif J. Human enfrenta una investigación en la Corte del Distrito de Florida por delitos relacionados con conspiración para traficar armas de fuego, tráfico de armas y venta de armas con licencia. La investigación fue abierta en diciembre de 2025.

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Imagínese uno estar en un gimnasio de El Tesoro, en Medellín, y llegue el GOES de la Policía a capturar a un narco canadiense. Muy lichigo ir a Smart Fit. Al menos pague Bodytech. Suena exagerado, pero ahora entiendo por qué en el gimnasio al que voy revisan hasta la lista OFAC pic.twitter.com/MXu13SIRMQ — Juan Camilo®️ (@JuanCamilo) July 8, 2026

El expediente también señala que buscan a otras tres personas relacionadas con el caso: dos ciudadanos canadienses y un estadounidense. Además, uno de los procesados estaría vinculado a una investigación por posesión y distribución de fentanilo.

La investigación también apunta a posibles vínculos con organizaciones criminales en Colombia. Según el diario, Arif J. Human habría tenido contactos con el Clan del Golfo, aunque las autoridades continúan recopilando información sobre sus actividades en el país.

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