Por: Blu Radio

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Autoridades capturaron a un motociclista señalado de agredir a un agente de tránsito durante un procedimiento de control en Medellín. El funcionario estuvo en grave riesgo cuando, en medio de la agresión, cayó cerca de un camión que transitaba por el sector.

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Los hechos ocurrieron cuando el agente detectó una motocicleta que circulaba con la placa alterada, lo que impedía su correcta identificación. Esta situación habría generado la reacción agresiva del hombre contra el funcionario encargado del procedimiento.

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En medio de la violenta agresión, registrada en plena Autopista Sur, el agente de tránsito fue arrojado en varias oportunidades al piso. En una de las ocasiones, cayó cerca de un camión que transitaba por el lugar, exponiendo su vida ante el riesgo de ser arrollado.

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“Deberá responder ante las autoridades judiciales por el delito de violencia contra servidor público. Además solicitaremos a la fiscalía determinar si su conducta podría constituir una tentativa de homicidio por el riesgo que puso a nuestro agente en el lugar”, dijo el secretario de Movilidad de la ciudad, Pablo Ruiz, detalló los delitos a los que se enfrentará este motociclista.

#Video Capturaron a un motociclista señalado de agredir a un agente de tránsito durante un procedimiento de control en #Medellín. El funcionario estuvo en grave riesgo cuando, en medio de la agresión, cayó cerca de un camión que transitaba en la vía. #MañanasBlu @movilidad_med pic.twitter.com/v5RxWAulas — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 23, 2026

Una vez capturado, al agresor del agente de tránsito, las autoridades de movilidad de la ciudad le impusieron los respectivos comparendos e inmovilizaron la motocicleta con la que, según el secretario, este hombre prestaba servicio informal de transporte.

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Durante el último año, de acuerdo con el reporte del funcionario, 10 personas han sido capturadas por hechos similares. Además, 5 de esos agresores han sido condenados.

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