En medio del debate político que se abrió tras la elección de la nueva Mesa Directiva del Senado y las acusaciones de un supuesto “petrouribismo”, Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se pronunció sobre el futuro del Centro Democrático y la relación que debería mantener el partido con el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Uribe aseguró que existen sectores interesados en provocar una ruptura entre el nuevo Gobierno y el partido fundado por su padre, una posibilidad que calificó como perjudicial para el país.

“Romper con el Centro Democrático sería nefasto”: Jerónimo Uribe

En su publicación, Jerónimo Uribe afirmó que algunos actores políticos estarían apostándole a un distanciamiento entre el Ejecutivo entrante y el Centro Democrático.

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“Con respeto lo digo, yo sí creo que hay unas personas que le están apostando a que el nuevo gobierno rompa con el CD. Eso sería nefasto para las reformas en las que todos creemos. Sugiero que el CD no le responda a ninguna de estas personas y se concentre en la agenda programática”, escribió.

El pronunciamiento llega en un momento de alta tensión política, luego de que el apoyo del Pacto Histórico a la elección del senador Honorio Henríquez como presidente del Senado desatara cuestionamientos sobre las alianzas que podrían configurarse en el nuevo Congreso.

Con respeto lo digo, yo sí creo que hay unas personas que le están apostando a que el nuevo gobierno rompa con el CD. Eso sería nefasto para las reformas en las que todos creemos. Sugiero que el CD no le responda a ninguna de estas personas y se concentre en la agenda… — Jerónimo Uribe (@jeronimoauribem) July 23, 2026

Jerónimo Uribe respondió a las críticas contra el uribismo

En el mismo mensaje, Jerónimo Uribe cuestionó los señalamientos que, según él, han hecho algunos sectores políticos contra el Centro Democrático y contra el expresidente Álvaro Uribe.

Aseguró que no es coherente lanzar acusaciones contra el uribismo y, posteriormente, cuestionar las respuestas que generan esas afirmaciones.

“Uno no puede, al mejor estilo de Levy y Lalis, decir que el CD es la derecha de los falsos positivos, sacar videos de Uribe con motosierra, llamarle la derecha paraca, decir que Uribe hace pactos de impunidad —todas insinuaciones calumniosas— y después rasgarse las vestiduras porque les responden”, manifestó.

Las declaraciones de Jerónimo Uribe se suman al debate que atraviesa el Centro Democrático sobre el papel que desempeñará en el Congreso durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, especialmente después de la polémica elección de la Presidencia del Senado y de las versiones que hablan de posibles reacomodos políticos dentro de la derecha colombiana.

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