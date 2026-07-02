Por: Testigo Directo

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Lo que debía ser una jornada de diversión y esparcimiento para un grupo de niños terminó convirtiéndose en una de las tragedias más dolorosas ocurridas en el Valle del Cauca. El 19 de diciembre de 2024, el pequeño Ian Alarcón, de apenas dos años, perdió la vida durante una salida recreativa organizada por la docente de párvulos Lina Cuervo y su auxiliar Ingrid Daniela Sandoval en una finca del municipio de El Cerrito, ubicado a aproximadamente una hora de Cali.

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Según el relato de Sandra Villegas, madre del menor, ella confió el cuidado de su hijo a personas que consideraba capacitadas para velar por la seguridad de los niños. Sin embargo, la actividad se desarrolló en un lugar que, presuntamente, no contaba con las condiciones mínimas de protección, ya que la piscina carecía de cerramiento o barreras que impidieran el acceso de los menores.

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La investigación apunta a que cerca de 18 niños participaron en la jornada recreativa, situación que ha despertado serios cuestionamientos sobre las medidas de supervisión y prevención implementadas durante la actividad. Para la familia de Ian, las circunstancias que rodearon el caso evidencian una presunta negligencia que terminó costándole la vida al menor.

Sandra Villegas junto a su hijo Ian Alarcón.

En Testigo Directo, la periodista Valentina Estupiñan presenta una investigación que reconstruye los hechos y revela los avances del proceso judicial. La Fiscalía General de la Nación imputó inicialmente a las dos docentes el delito de homicidio culposo. En un primer momento, ambas decidieron no aceptar los cargos formulados por el ente investigador.

No obstante, el caso dio un nuevo giro cuando las procesadas buscaron un preacuerdo con la Fiscalía. De concretarse, este les permitiría acceder a una condena de apenas 26 meses de prisión, además del pago de una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales vigentes, una posibilidad que ha generado inconformidad entre los familiares del menor y quienes siguen de cerca el proceso.

Mientras la justicia avanza, Sandra Villegas continúa enfrentando el dolor por la pérdida de su hijo y mantiene su lucha para que el caso no quede impune. La investigación de Testigo Directo expone los detalles de esta tragedia, las presuntas fallas que habrían permitido que ocurriera y las preguntas que aún esperan una respuesta por parte de las autoridades y de los responsables del cuidado de Ian aquel día.

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