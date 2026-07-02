La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba Angarita continúa revelando nuevos elementos que fortalecen el proceso contra Matthew Ashley Foster-Smith, el ciudadano británico señalado de asesinar a la diseñadora gráfica de 36 años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá.

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Tras la audiencia de imputación realizada el pasado primero de julio, salieron a la luz mensajes, denuncias previas y antecedentes judiciales que, según las autoridades, podrían ser clave para reconstruir el comportamiento del extranjero antes y después del crimen.

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La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente a Foster-Smith por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio.

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El ciudadano británico fue capturado días atrás en el aeropuerto de Quito, Ecuador, en una operación conjunta entre autoridades de Colombia, Ecuador y el Reino Unido, y posteriormente fue trasladado a Bogotá para enfrentar el proceso judicial por la muerte de Natalia Villalba, encontrada sin vida el 22 de junio en un apartamento del edificio Morph, en el barrio El Chicó.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención durante las investigaciones fue revelado por Noticias RCN, que dio a conocer una serie de conversaciones que el británico sostuvo con entidades bancarias del Reino Unido mientras aún permanecía en Colombia.

Según el reporte periodístico, Foster-Smith habría intentado convencer a su banco de que había sido víctima de un secuestro y de un ataque con drogas para justificar movimientos financieros y continuar recibiendo dinero desde su país.

En uno de los mensajes conocidos por el medio escribió:

“Me drogaron, me golpearon y me secuestraron en Colombia. No puedo confirmar qué pasó exactamente, ya que estaba drogado y secuestrado. No sé qué más añadir a esto”.

En otra comunicación agregó:

“Quiero decir que vi cómo asesinaban a alguien. ¿Es eso relevante?”.

De acuerdo con la investigación de Noticias RCN, esos recursos económicos habrían servido para financiar su permanencia en Colombia y facilitar posteriormente su salida hacia Ecuador, desde donde, presuntamente, pretendía continuar viaje hacia el Reino Unido.

El expediente contra Foster-Smith también incorpora una denuncia presentada semanas antes del homicidio. Según documentos conocidos por las autoridades, un ciudadano identificado como Cameren Gregory, quien compartió alojamiento con el británico en un hostal de Bogotá, reportó comportamientos que despertaron preocupación.

En la denuncia, conocida por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, Gregory aseguró que en repetidas ocasiones despertaba después de permanecer dormido durante más de quince horas, con síntomas que, según su relato, eran inusuales. Además, manifestó sentir mareo y sospechar que pudo haber sido víctima del suministro de sustancias.

“Cameren Gregory reportó que mientras se estaba hospedando con Matthew, en varias ocasiones se despertaba en las tardes y dormía más de 15 horas… se sentía muy mareado y como si estuviera drogado… con dolor en las partes íntimas”.

Para la Fiscalía, esta información fortalece la hipótesis de que el procesado habría utilizado sustancias químicas para reducir la capacidad de reacción de algunas de sus presuntas víctimas.

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Los nuevos elementos conocidos también volvieron a poner sobre la mesa el historial judicial de Foster-Smith en el Reino Unido. De acuerdo con una investigación publicada por el diario británico Daily Mail, el extranjero fue condenado en 2019 por acosar durante meses a una expareja.

El medio señala que publicó imágenes íntimas de la mujer sin su consentimiento, la seguía hasta el gimnasio y creó cuentas en redes sociales para continuar hostigándola incluso después de que existiera una orden judicial que le prohibía cualquier contacto. Posteriormente, en 2023, volvió a ser declarado culpable por incumplir una orden de alejamiento al acercarse nuevamente a la víctima y continuar recopilando información sobre ella.

Según registros judiciales británicos, Foster-Smith también fue señalado de amenazar a mujeres durante conversaciones con allegados. Uno de los testimonios recopilados por las autoridades indica que expresó su intención de conseguir un hacha y “destrozar a las mujeres”, además de afirmar: “Si voy a acabar golpeado, que valga la pena”.

Pese a las condenas anteriores, Foster-Smith obtuvo libertad condicional. Sin embargo, posteriormente incumplió las condiciones impuestas por la justicia y dejó de comparecer ante los tribunales. Esa situación llevó a que las autoridades británicas emitieran una nueva orden de captura.

En 2024, el inspector detective Darren Moores, de la Brigada de Investigación Criminal de BCP, reconoció públicamente las dificultades para ubicarlo.

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“Hemos llevado a cabo una extensa investigación para localizar a Matthew Foster-Smith, pero hasta el momento no hemos tenido éxito”, declaró entonces el funcionario.

Ahora, todas esas actuaciones forman parte del contexto que analizan las autoridades colombianas mientras avanza el proceso judicial por el feminicidio de Natalia Villalba Angarita.

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