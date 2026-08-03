Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Por primera vez, la ciudad de Pereira se prepara para recibir a Henry-David Varema, un renombrado violonchelista procedente de la Estonian Academy of Music and Theatre, institución reconocida de Europa oriental. Este destacado músico, con una sólida carrera internacional, presentará un recital que promete ser inolvidable en el auditorio de Bellas Artes de la Universidad Tecnológica, el miércoles 5 de agosto a las 7:00 p. m. La entrada será libre, aunque se requiere inscripción previa, lo que evidencia el interés por controlar el aforo y garantizar la asistencia de quienes verdaderamente desean disfrutar del evento. Esta visita a Colombia es posible gracias a la organización conjunta de Fractal Ensamble y Vive Pereira con Bach 2026, de acuerdo con lo reportado por El Diario.

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La participación de Varema no solo se limita al recital. El miércoles en la mañana, ofrecerá una clase magistral en el teatrino del Santiago Londoño, espacio donde músicos y estudiantes locales tendrán la posibilidad de aprender directamente de la experiencia del maestro. El acompañamiento en piano estará a cargo de Carlos Andrés Mejía Zuluaga, músico pereirano que se ha consolidado en la escena local y nacional.

De acuerdo con la información de El Diario, Henry-David Varema tiene un recorrido que lo posiciona entre los músicos más destacados de su generación. Se ha presentado en reconocidas salas de concierto a nivel internacional y ha sido parte de festivales muy prestigiosos tales como Gstaad, Rheingau, Schwarzenberg, Salzburgo, Schleswig-Holstein y Edimburgo. En el año 2003 se integró al Petersen Quartett, agrupación con sede en Berlín, lo que enriqueció su experiencia en conjuntos de cámara de alto nivel.

Igualmente, su aporte al repertorio de Estonia ha sido significativo, realizando grabaciones para la Radio Nacional de Estonia y para los sellos discográficos Warner Classics. Varema combina su carrera de intérprete con la pedagogía, pues desde 2001 es profesor en la Academia de Música y Teatro de Estonia y, desde 2016, ocupa una cátedra como profesor titular y el cargo de vicerrector de Actividades Artísticas y Relaciones Internacionales de la misma institución. Además, imparte clases magistrales en múltiples universidades de Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Australia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Henry-David Varema y cuál ha sido su trayectoria como violonchelista?

Henry-David Varema es un violonchelista distinguido nacido en Europa oriental, vinculado a la Estonian Academy of Music and Theatre, donde además de ser profesor titular desde 2016, es vicerrector de Actividades Artísticas y Relaciones Internacionales. Ha actuado en salas de renombre mundial y participado en festivales de alto prestigio como Gstaad, Rheingau, Salzburgo y Edimburgo. También formó parte del Petersen Quartett en Berlín y ha trabajado en la promoción de la música estonia a través de grabaciones, así como en su labor educativa internacional.

¿Qué actividades realizará Henry-David Varema durante su visita a Pereira en 2026?

Durante su estancia en Pereira, Henry-David Varema ofrecerá un recital junto al pianista local Carlos Andrés Mejía Zuluaga en el auditorio de Bellas Artes de la Universidad Tecnológica, con entrada libre previa inscripción. Asimismo, impartirá una clase magistral en el teatrino del Santiago Londoño, permitiendo a músicos y estudiantes acceder a su experiencia y enriqueciendo la vida cultural de la ciudad según lo informado por El Diario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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