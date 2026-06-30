Así como hay interés por los cambios que se vienen en en nuevo gobierno de Colombia, una entidad emitió un anuncio que plantea un golpe significativo para miles de colombianos en el remate de junio y el arranque de julio.

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Colpensiones le indicó a la ciudadanía que, frente a la información que ha circulado en redes sociales sobre la disponibilidad de algunos de sus canales digitales, actualmente la entidad se encuentra ejecutando un proceso de actualización tecnológica previamente planeado.

“Aviso importante. Colpensiones informa que debido a la ejecución de mantenimientos preventivos y actualizaciones en la plataforma tecnológica, no se prestará servicio en los Puntos de Atención a Nivel Nacional ni a través de los canales no presenciales (sede electrónica, App, Contact Center) desde el sábado 27 de junio de 2026 a las 12:00 a. m. al jueves 2 de julio de 2026 a las 11:00 p. m. El servicio se restablecerá el viernes 3 de julio de 2026 en el horario habitual”, publicó en su sitio web oficial.

Este proceso hace parte de la estrategia permanente para fortalecer la estabilidad, seguridad y capacidad de los servicios que se prestan a millones de colombianos.

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Dado que se trata de una infraestructura tecnológica de misión crítica, estas actividades requieren ventanas operativas especiales que pueden extenderse durante varios días.

Esta duración responde al cumplimiento de protocolos técnicos, controles de calidad y validaciones necesarias para garantizar que el restablecimiento de los servicios se realice de manera segura y confiable, priorizando la integridad de la información y la continuidad del servicio.

La actualización se desarrolla bajo los procedimientos establecidos para este tipo de intervenciones, con el acompañamiento de equipos especializados y dentro de los mecanismos de seguimiento de las autoridades competentes.

Colpensiones reiteró a través de un comunicado que estas actividades no comprometen la información de los ciudadanos ni los recursos administrados por la entidad.

Mientras culminan las labores programadas, se mantienen habilitados los canales de atención para orientar a los ciudadanos sobre los servicios disponibles. Asimismo, la entidad continuará informando oportunamente cualquier novedad relevante.

Colpensiones reafirma su compromiso con el fortalecimiento de su plataforma tecnológica, con el propósito de ofrecer servicios cada vez más seguros, estables y confiables para todos los colombianos.

¿Qué trámites se pueden hacer por la sede electrónica de Colpensiones?

La sede electrónica de Colpensiones permite hacer varios trámites, consultas y descargas en línea sin ir a una oficina. La entidad organiza sus servicios según el perfil del usuario y exige registro para la mayoría de opciones.

Entre los servicios disponibles están los certificados y consultas a un clic. Allí se pueden pedir certificados de afiliación, de no pensión, de vinculación BEPS, revisar el estado de una solicitud y descargar formularios.

Allí se pueden pedir certificados de afiliación, de no pensión, de vinculación BEPS, revisar el estado de una solicitud y descargar formularios. Consultar y gestionar información personal. La plataforma permite actualizar datos de ubicación para afiliados y pensionados, revisar la historia laboral, consultar saldos BEPS y modificar datos de escolaridad.

La plataforma permite actualizar datos de ubicación para afiliados y pensionados, revisar la historia laboral, consultar saldos BEPS y modificar datos de escolaridad. Para quienes cotizan o ya reciben una pensión , la sede ofrece trámites como certificados de pensionados, actualización de datos del afiliado, corrección de historia laboral y notificación electrónica.

, la sede ofrece trámites como certificados de pensionados, actualización de datos del afiliado, corrección de historia laboral y notificación electrónica. En el portal también aparecen trámites de mayor alcance . Entre ellos están afiliación y traslado, auxilio funerario, calificación de pérdida de capacidad laboral, pensión de invalidez, sobrevivientes, vejez y subsidio por incapacidad.

. Entre ellos están afiliación y traslado, auxilio funerario, calificación de pérdida de capacidad laboral, pensión de invalidez, sobrevivientes, vejez y subsidio por incapacidad. Colpensiones también habilita opciones para empleadores y empresas. En esa ruta aparecen el portal web del aportante, la radicación web de documentos para ciudadanía, empleadores o terceros, y el canal de PQR.

En esa ruta aparecen el portal web del aportante, la radicación web de documentos para ciudadanía, empleadores o terceros, y el canal de PQR. Si el caso está relacionado con BEPS, la sede permite vinculación al programa, consulta de saldos y destinación de recursos. Además, hay acceso a servicios para colombianos en el exterior.

No todos los servicios están dentro de la misma sección. Algunos aparecen como Externo y se abren en plataformas aparte, aunque siguen vinculados con la sede electrónica de Colpensiones.

La entidad recomienda ingresar con usuario y contraseña para usar la mayoría de trámites. Solo algunos certificados y consultas rápidas se pueden revisar sin ese registro previo.

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