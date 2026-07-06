Por: VALORA ANALITIK

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La legislación nacional aclara los casos en los que los prepensionados en Colombia no pueden ser despedidos de su lugar de trabajo, beneficio que se conoce como estabilidad laboral reforzada.

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Según la norma, este mecanismo se aplica teniendo en cuenta que el eventual despido de una persona cercana a jubilarse pone en riesgo la consecución de su mesada pensional.

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Los prepensionados en Colombia deben considerar que la protección se evalúa con base en el tiempo aportado al sistema y la edad de retiro.

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De esta manera, si al trabajador le faltan menos de tres años para alcanzar las 1.300 semanas mínimas requeridas, se encuentra amparado.

Los aportantes deben tener en cuenta que es necesario registrar acumuladas al menos 1.150 semanas al momento en que se pretenda su desvinculación.

Ahora bien, si el prepensionado en Colombia ya completó las 1.300 semanas de cotización, pero le falta la edad para jubilarse, no se configura la protección.

prepensionados en colombia

Lo anterior se debe a que la decisión de la empresa de terminar el contrato no interfiere en la obtención de la mesada.

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Finalmente, la ley indica que la estabilidad laboral reforzada termina cuando se cumplen los requisitos y se produce la notificación del reconocimiento e inclusión en la nómina de pensionados.

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