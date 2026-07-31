Horas después del pronunciamiento de Rafael Poveda sobre las denuncias conocidas en su contra, el movimiento ‘Yo te creo colega’ publicó un comunicado en el que rechazó varios de los señalamientos hechos por el periodista y aseguró que sí le brindó la posibilidad de responder antes de hacer pública la investigación por acoso.

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El colectivo sostuvo que contactó a Poveda por diferentes canales y que, hasta el momento, no ha recibido respuesta a las preguntas que le enviaron.

Este es el comunicado del movimiento:

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¿Qué respondió ‘Yo te creo colega’ a Rafael Poveda?

En el comunicado, el movimiento explicó que el 27 de julio envió mensajes por WhatsApp y correo electrónico al periodista para ofrecerle la posibilidad de ejercer su derecho de réplica.

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También señaló que posteriormente sostuvo una llamada telefónica con él y que ese mismo día le remitió un documento con un resumen de los testimonios de las dos mujeres que lo denuncian por presunto acoso y abuso, acompañado de un cuestionario para conocer su versión.

Según el colectivo, esas preguntas continúan sin respuesta.

¿Por qué no revelaron la identidad de las denunciantes?

Otro de los puntos abordados en el comunicado fue la decisión de mantener en reserva la identidad de las mujeres que formularon las denuncias.

El movimiento explicó que esa determinación obedeció a normas colombianas que buscan proteger la confidencialidad de las presuntas víctimas de violencia sexual y acoso en escenarios laborales. Además, sostuvo que la legislación vigente contempla medidas orientadas a evitar la confrontación directa entre las denunciantes y la persona señalada durante este tipo de procesos.

El pronunciamiento se conoció después de que Poveda afirmara que no respondería públicamente a los testimonios y cuestionara el manejo periodístico de las denuncias, al considerar que no se había garantizado plenamente su derecho a presentar su versión antes de la publicación.

Frente a ello, ‘Yo te creo colega’ dice que actuó con rigor y responsabilidad, negó buscar protagonismo y reiteró que su propósito es acompañar a mujeres que denuncian presuntos casos de acoso sexual en medios de comunicación.

El colectivo concluyó que mantiene abierta la posibilidad de recibir una respuesta formal del periodista.

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