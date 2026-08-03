Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El volcán Puracé, situado en el departamento del Cauca, sigue bajo vigilancia estricta tras la declaración de alerta naranja por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Esta decisión fue adoptada el 1 de agosto, basada en una serie de cambios significativos en los parámetros de monitoreo volcánico que se comenzaron a observar desde el 20 de julio, cuando la actividad del volcán presentó un incremento sostenido. Según el SGC, se han detectado sismos asociados al movimiento de fluidos internos, emisiones constantes de gases y frecuentes expulsiones de ceniza, hechos que evidencian el actual dinamismo de este sistema volcánico.

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Entre los principales indicadores de la actividad destacada se encuentran columnas de gases y ceniza que han alcanzado hasta 3.400 metros de altitud sobre la cima del Puracé. Estas emisiones han registrado temperaturas próximas a 140 grados Celsius y la cantidad de dióxido de azufre liberada cada día ronda las 4.200 toneladas. Además, se observó un aumento del dióxido de carbono en el suelo, con mediciones de hasta 688 partes por millón. Tal comportamiento se suma a la persistente deformación del terreno en la franja comprendida entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

Durante las últimas horas informadas, el SGC confirmó seiscientas emisiones de ceniza en un periodo de apenas 24 horas, identificadas a través de señales sísmicas de largo periodo y tremor espasmódico, ambos fenómenos relacionados directamente con la movilización de gases en el interior de la estructura volcánica. El material expulsado se dispersó hacia el occidente y noroccidente, afectando especialmente el norte de Popayán y varias veredas del municipio de Puracé, como Cristales, Pisanrabó, Tabío e Hispala. Por el momento, los volcanes cercanos Piocollo y Curiquinga no han mostrado actividad fumarólica.

De acuerdo con la información del SGC, los valores detectados en los distintos registros superan considerablemente las líneas base históricas, lo que justifica el mantenimiento de la alerta naranja. Sin embargo, se recalca que este nivel de alerta no implica necesariamente una erupción inminente, sino una mayor probabilidad de que esta pueda presentarse, lo que obliga a extremar la precaución. Para regresar a una alerta amarilla, será imprescindible un periodo de vigilancia continua con tendencias claras hacia la estabilidad del volcán. Las autoridades han recomendado a la población evitar las zonas altas y los cráteres y atender únicamente los comunicados oficiales del SGC y las instituciones aliadas para seguir la evolución del Puracé.

Según el mapa de amenaza, los municipios con mayor riesgo en caso de una erupción importante son Puracé, Popayán y Sotará, así como comunidades indígenas y campesinas ubicadas en la zona de influencia, como los resguardos de Puracé, Kokonuko y Paletará.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el volcán Puracé está en alerta naranja y qué significa este nivel?

La alerta naranja, declarada por el Servicio Geológico Colombiano, obedece al aumento sostenido de la actividad en el volcán Puracé, evidenciado por sismos, emisiones de gases y ceniza, así como cambios en los parámetros de monitoreo. Este nivel implica mayor probabilidad de erupción, pero no necesariamente indica que el evento ocurrirá de forma inminente.

¿Cuáles son los municipios y comunidades en riesgo por la actividad del Puracé?

Según la información del SGC, los municipios con más riesgo ante una posible erupción significativa son Puracé, Popayán y Sotará. Además, comunidades indígenas y campesinas, como los resguardos de Puracé, Kokonuko y Paletará, también se encuentran en la zona de influencia directa del volcán.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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