Por: Noticiero 90 minutos

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La empresa papelera Propal informó oficialmente que ha solicitado ante la Superintendencia de Sociedades el inicio de un proceso de liquidación judicial, una medida que tomó luego de establecer que ya no cumple con la hipótesis de negocio en marcha debido al deterioro de sus condiciones financieras. Este anuncio se da tras una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, en la que se autorizó la radicación de dicha solicitud y que, según proyecciones internas, el proceso podría durar entre 18 y 24 meses.

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Además, la compañía indicó que, como parte de esta decisión, suspenderá las operaciones de su planta industrial ubicada en Guachené, Cauca, desde el 31 de julio de este año. Propal expuso que esta decisión fue “dolorosa pero necesaria” y que responde al propósito de proteger a terceros, así como evitar profundizar el deterioro financiero que enfrenta. La empresa enfatizó que la liquidación judicial se realiza bajo el marco de la Ley 1116 de 2016, que regula este procedimiento para salvaguardar los derechos de los acreedores, con la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.

En el comunicado, Propal detalló los factores que provocaron la crisis. Desde hace tres años, la papelera ha vivido dificultades externas que influyeron de forma significativa en sus resultados. Destacó la persistencia de precios bajos en el mercado, la revaluación del peso colombiano frente al dólar que afectó tanto los ingresos nacionales como de exportación y el aumento sostenido de los gastos operativos. La compañía señaló que estas condiciones desfavorables se agudizaron incluso tras la aplicación de medidas antidumping —instrumentos regulatorios que buscan evitar la competencia desleal mediante la importación de productos a precios inferiores al costo del mercado local— y aclaró que dichos factores estaban fuera de su control.

Según Propal, antes de pedir la liquidación consideró diferentes alternativas para sostener la operación. Explícitamente mencionó la implementación de planes de eficiencia y ahorro, asesorías externas especializadas, la búsqueda de inversionistas y la diversificación de líneas productivas, pero ninguna estrategia permitió superar la crisis. En palabras textuales de la compañía: “Se concluyó que Propal no cumple actualmente con la hipótesis de negocio en marcha y que continuar operando solo incrementaría sus pérdidas operativas y deterioro del patrimonio”.

Finalmente, Propal manifestó su compromiso prioritario de acompañar a los trabajadores durante esta transición, garantizando el pago de sus derechos y prestaciones, y agradeció el apoyo de empleados, comunidades, proveedores y aliados en su historia empresarial.

¿Por qué Propal decidió solicitar la liquidación judicial de la empresa?

Propal determinó solicitar la liquidación judicial por el serio deterioro de su situación financiera, tras años de baja en los precios del mercado, impacto negativo de la revaluación del peso frente al dólar y aumento de los costos operativos. A pesar de implementar diferentes alternativas de solución, como planes de ahorro y la exploración de nuevos inversionistas, la empresa concluyó que mantener la operación solo aumentaría las pérdidas.

¿Qué es una liquidación judicial según la Ley 1116 de 2016?

La liquidación judicial es un proceso legal establecido en la Ley 1116 de 2016 de Colombia, mediante el cual una empresa insolvente se disuelve y sus activos se distribuyen entre los acreedores, bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades. Su fin es garantizar que los derechos de los acreedores se respeten durante el cierre ordenado de la compañía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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