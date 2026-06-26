Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el asesinato de una mujer de 28 años ocurrido en Soacha, Cundinamarca, en un ataque armado que quedó marcado por la rapidez con la que actuaron los responsables y que terminó con la víctima sin vida dentro del vehículo que conducía.

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La mujer fue identificada como Ruth Elizabeth Lozano, quien, según versiones preliminares conocidas hasta el momento, se desempeñaría como conductora vinculada a una plataforma de transporte informal.

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Los hechos se registraron en inmediaciones de los conjuntos residenciales Hortensia, sobre la calle 33 con carrera 39, en jurisdicción de Soacha.

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De acuerdo con la información preliminar conocida por ‘Gatonoticias’, Ruth Elizabeth se desplazaba por la zona cuando fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

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Según las primeras versiones, el parrillero habría desenfundado un arma de fuego sin que la motocicleta se detuviera y disparó contra el vehículo. La mujer recibió dos impactos de bala.

Tras el ataque, la conductora quedó gravemente herida dentro del automóvil y falleció en el lugar producto de las lesiones.

La escena fue acordonada mientras unidades judiciales adelantaron la inspección técnica y la recolección de evidencias que permitan identificar a los responsables.

Por ahora, la Policía de Cundinamarca trabaja en el análisis de cámaras de seguridad del sector, entrevistas a posibles testigos y la reconstrucción del recorrido que realizaba la víctima antes del ataque.

Entre las hipótesis que se estudian se encuentran establecer si el crimen estaría relacionado con un hecho de sicariato, un intento de hurto o alguna situación particular relacionada con su actividad laboral, aunque hasta el momento ninguna línea ha sido confirmada oficialmente.

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Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para entregar cualquier información que permita avanzar en la identificación de los atacantes y esclarecer las circunstancias que rodearon el homicidio.

El caso mantiene en alerta a habitantes del sector y vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones por la seguridad de quienes trabajan diariamente en actividades de transporte en el municipio.

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