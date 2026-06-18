Por: El Espectador

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La Alcaldía de Soacha adelantó la Ley Seca. Al igual que la capital colombiana, el municipio reforzó las medidas para garantizar unas elecciones pacíficas. El alcalde Julián Sánchez confirmó que la restricción arrancará el sábado 20 de junio desde las 6:00 a.m.

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Entre las disposiciones, la Alcaldía anunció la ampliación de la Ley Seca, que regirá desde las 6:00 a.m. del 20 de junio hasta las 11:59 p.m. del 22 de junio, periodo durante el cual estará prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en todo el municipio.

El decreto también mantiene la restricción al porte de armas, prohíbe caravanas, concentraciones y eventos públicos no autorizados, así como la instalación de tarimas, carpas, ventas ambulantes y otras ocupaciones del espacio público en inmediaciones de los puestos de votación.

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Además, no se permitirá el vuelo de drones sobre los puestos de votación ni las sedes de la Registraduría, salvo aquellos autorizados para labores institucionales.

Adicionalmente, las autoridades restringirán el estacionamiento de vehículos y motocicletas en zonas cercanas a los puestos de votación de mayor afluencia.

“La Administración Municipal, junto con la fuerza pública, autoridades electorales y organismos de control, coordinará operativos de monitoreo y vigilancia para garantizar una jornada electoral segura, ordenada y con plenas garantías para los votantes”, indicó Sánchez ‘Perico’.

¿Cómo quedó la Ley Seca en Bogotá?

Tras un rifirrafe entre la Nación y el Distrito el alcalde de Bogotá confirmó que la medida sigue desde el viernes a la media noche y hasta las 11:59 del lunes, como lo decretó la Alcaldía.

Pese a las declaraciones del ministro Armando Benedetti, quien insinuó que la ciudad no podía cambiar la Ley Seca, el decreto del Gobierno es claro en facultar a las Alcaldías en ampliar la restricción por motivos de orden público. En el Artículo 13, sobre la Ley seca, señala el documento:

“Los gobernadores y alcaldes, de conformidad con lo recomendado en los Consejos Departamentales y Municipales de Seguridad o Comités de Orden Público (…), podrán ampliar el término previsto en el presente artículo, para prevenir posibles alteraciones del orden público”.

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De esta manera, el alcalde Carlos Fernando reafirmó la medida e indicó que esta surgió, precisamente, de un consejo de seguridad realizado el pasado 4 de junio.

“En Bogotá va a regir la ley seca desde las 12 de la noche del viernes al finalizar el día hasta el lunes como lo anunciamos. Eso está sustentado, repito, en recomendaciones que hizo el Consejo de Seguridad”, señaló el mandatario capitalino.

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