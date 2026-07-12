Por: Caracol TV

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Adriana Manotas Rodríguez, de 52 años. Ese era su nombre. Sus familiares y amigos la recuerdan como una mujer trabajadora, cercana, amable y siempre dispuesta a apoyar a quienes la rodeaban. Hoy su muerte es materia de investigación por parte de la Fiscalía, la Policía Nacional y las autoridades de Bogotá. Adriana perdió la vida este viernes luego de someterse a un procedimiento estético en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. La información preliminar señala que el establecimiento involucrado estaba registrado como una peluquería y no contaba con la autorización para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos.

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Imágenes de cámaras de seguridad se convirtieron en una de las principales evidencias del caso. En estas se observa el momento cuando varias personas sacan cargada a Adriana del lugar donde se había sometido a un procedimiento estético. Eran cerca de las 10 a.m. de este viernes cuando se produjeron los trágicos hechos. Según los registros oficiales, Adriana había ingresado al establecimiento hacia las 6 a.m.

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Fuentes de la Fiscalía señalaron que una de las principales hipótesis que se investiga es una posible intoxicación por medicamentos. En el reporte de las autoridades también se indica que la víctima se encontraba en el centro estético para practicarse una liposucción y que, según la información suministrada por su pareja sentimental, comenzó a sentirse mal una vez terminó el procedimiento. Posteriormente, fue trasladada a la sede de la Cruz Roja SAMU de la Alquería, donde falleció.

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A través de un comunicado, el Distrito informó que recibió notificación del caso luego de que Adriana presentó complicaciones críticas en el posoperatorio de este establecimiento, ubicado en la localidad de Puente Aranda, que funcionaba bajo la fachada de una vivienda.

Las Secretarías de Salud y de Gobierno indicaron que el establecimiento no estaba registrado como prestador autorizado de servicios de salud y que la persona identificada como representante legal tampoco estaba habilitado para ejercer actividades en salud. El alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a la ciudadania para que denuncie este tipo de lugares y reiteró que ningún procedimiento quirúrgico se puede hacer sin autorización de la Secretaría de Salud.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Fiscalía espera hacer unos allanamientos e inspecciones al inmueble para recaudar más elementos materiales probatorios. Con esos hallazgos se determinará si hay mérito para solicitar órdenes de captura contra los presuntos responsables de este caso.

El de Adriana no es un caso aislado. En Bogotá, más de 150 lugares han sido sellados por no contar con permiso y medidas sanitarias. Basta con recordar lo que ocurrió con Yulixa Toloza en mayo pasado. Yulixa estuvo desaparecida durante seis días después de haberse sometido a una cirugía estética y luego apareció muerta al lado de una carretera.

En estos lugares, en general, las autoridades han encontrado similitudes: medicamentos vencidos o adulterados en cajas y ampollas, historias clínicas con inconsistencias y equipos biomédicos sin registro Invima para procedimientos estéticos como la lamada lipolaser. Al menos así se identificó en 10 inmuebles allanados por el CTI de la Fiscalía y la Secretaría de Salud solo en el norte de Bogotá. Lo alarmante es que, pese a estas circunstancias, en esos lugares practicaban procedimientos invasivos sin autorización, incluso con órdenes de suspensión de actividades por parte de las autoridades de salud. Uno de los lugares, por ejemplo, contaba con una ambulancia medicalizada.

Las autoridades identificaron procedimientos estéticos bajo condiciones sanitarias que ponían en riesgo la vida de las personas que acudían como pacientes. “La afluencia de esos lugares son Kennedy, Puente Aranda, Chapinero, Fontibón, Suba, que cuentan con establecimientos de estética y belleza con fachadas de peluquería, pero al interior están realizando algún tipo de procedimiento invasivo”, detalló Kattya Baquero, directora de calidad de servicios de salud de la Secretaría Distrital de Salud.

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Entre 2025 y el 5 de julio de este año las autoridades han adelantado 1.296 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a este tipo de establecimientos. De estos 155 fueron sellados por incumplimientos a la norma.

Las denuncias sobre este tipo de establecimientos se pueden presentar en la línea telefónica 601 364 9550, con la opción 1 que durante las 24 horas está al servicio de la ciudadanía.

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