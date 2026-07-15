Por: Caracol TV

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La presencia de zorros en varios conjuntos residenciales del norte de Bogotá ha generado preocupación entre habitantes de algunos sectores de la capital, donde los avistamientos de estos animales silvestres se han vuelto cada vez más frecuentes durante las noches y las primeras horas de la mañana.

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Según informó Edward Porras, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, residentes han reportado la aparición de estos mamíferos dentro de zonas comunes, senderos peatonales y áreas cercanas a parques ubicados junto a conjuntos residenciales. De acuerdo con los testimonios recopilados, algunos vecinos han intentado contribuir a la supervivencia de los animales suministrándoles alimento para perros, ante la dificultad que tendrían para encontrar comida en la zona. Sin embargo, la situación ha generado nuevas preocupaciones. Los residentes aseguran que la población de zorros ya alcanza los ocho ejemplares y que una de las hembras estaría en estado de gestación, lo que podría aumentar la necesidad de alimento del grupo.

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La comunidad manifestó además que recientemente se registró un incidente en el que un perro habría sido atacado por uno de estos animales. Aunque las circunstancias del hecho continúan siendo motivo de preocupación entre los habitantes, el episodio incrementó el temor de quienes tienen mascotas y puso sobre la mesa la necesidad de adoptar medidas que permitan una convivencia segura entre la fauna silvestre y los residentes del sector.

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Los habitantes aseguran que, aunque entienden que los zorros forman parte de la fauna nativa de la Sabana de Bogotá, la cercanía de estos animales con espacios habitados ha despertado inquietud. Algunos vecinos afirman haber observado grupos de zorros merodeando durante la noche en busca de alimento, situación que ha llevado a reforzar medidas de vigilancia y a mantener a las mascotas bajo supervisión.

#OjodelaNoche | Habitantes de Usaquén denuncian la presencia de varios zorros que han sido vistos cerca de la carrera Séptima. ¿Qué se sabe de esta situación? Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉 https://t.co/DsUU0LbuC8 pic.twitter.com/bnaSvtqyuK — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 15, 2026

Lo que debe hacer si encuentra un zorro en Bogotá

Ante el aumento de los avistamientos de zorros en sectores residenciales de la capital, las autoridades distritales reiteraron una serie de recomendaciones para evitar situaciones de riesgo tanto para los ciudadanos como para los animales silvestres. Según la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente, el zorro cangrejero o zorro perruno es una especie nativa que habita principalmente en los Cerros Orientales y cumple una función importante dentro de los ecosistemas de la ciudad.

La principal recomendación es mantener la distancia y permitir que el animal continúe su recorrido. Las autoridades explican que estos mamíferos suelen desplazarse mientras buscan alimento o exploran nuevos territorios, por lo que intentar acercarse, perseguirlos o bloquearles el paso puede generar estrés y provocar reacciones defensivas.

Otro aspecto fundamental es evitar alimentarlos. Aunque muchas personas actúan con la intención de ayudarlos, suministrar comida puede alterar su comportamiento natural, hacer que dependan de fuentes artificiales de alimento y aumentar su presencia en zonas residenciales. Además, esta práctica incrementa la probabilidad de encuentros con mascotas domésticas y con la comunidad.

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Las autoridades también recomiendan mantener a los perros con correa durante los paseos y vigilar especialmente a las mascotas de menor tamaño en áreas cercanas a zonas boscosas o corredores ecológicos. De esta manera se reducen posibles confrontaciones entre la fauna silvestre y los animales de compañía. En caso de que un zorro resulte herido, se encuentre atrapado o presente alguna situación de riesgo, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato con la Línea 123 para activar los protocolos de atención de fauna silvestre. También es posible solicitar orientación a través de los canales habilitados por las entidades distritales encargadas del manejo y protección de animales.

La Alcaldía insiste en que la presencia de estos ejemplares no debe interpretarse automáticamente como una amenaza. Por el contrario, recuerda que se trata de especies protegidas que forman parte de la biodiversidad bogotana y cuya conservación depende, en gran medida, de una convivencia responsable con los habitantes de la ciudad.

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