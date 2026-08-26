Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebró su aniversario número 488 y lo hizo en grande, posicionando a la ciudad como un referente a nivel mundial gracias al Festival de Verano 2026, realizado en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Según información de la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), este emblemático espacio se transformó en un escenario dedicado a la tradición, el deporte, la recreación y el bienestar, permitiendo a familias, deportistas, niñas, niños, jóvenes y amantes de los animales de compañía disfrutar de una programación variada que invitó tanto a la diversión como al aprendizaje y la prevención.

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Durante el mes de agosto, la ciudad se llenó de color y energía. El Festival de Cometas fue protagonista en la Plaza de Eventos del parque, atrayendo a diversas generaciones con exhibiciones de cometeros nacionales, figuras gigantes y talleres prácticos, ofreciendo la oportunidad de compartir en familia y revivir juegos tradicionales en el espacio público. Daniel García Cañón, director del IDRD, resaltó el objetivo de esta celebración: brindar espacios que permitan a cada persona encontrar formas diferentes de vivir y apropiarse de Bogotá.

El componente deportivo incluyó pruebas de fuerza extrema como las de Strongman Bogotá, donde los atletas se sometieron a desafíos físicos que requirieron levantamiento, carga y arrastre de pesados elementos. De acuerdo con el IDRD, estos retos demostraron disciplina, espectáculo y exigencia de alto nivel, sumando así una alternativa emocionante para el público asistente.

El ritmo tampoco faltó: la jornada de Zumba, liderada por VeruskaFitDance y el Team Aniversario Zumba Colombia, convirtió el festival en una pista abierta para el baile y la actividad física, accesible para personas de todas las edades. Además, Villa Peluda permitió que las familias compartieran junto a sus perros en circuitos y desafíos, fomentando la tenencia responsable y el bienestar animal, mientras la Carrera Canicross integró a humanos y mascotas en el mismo recorrido deportivo.

El componente educativo fue liderado por la Fundación Universitaria Los Libertadores, que propuso actividades orientadas a la creatividad y la ciencia, incentivando el aprendizaje práctico para todos los públicos. Finalmente, la prevención fue clave en la agenda: en cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el apoyo de la Embajada de Canadá, se promovieron campañas de prevención contra la trata de personas a través de iniciativas pedagógicas y digitales, incluyendo microobras, videojuegos y cuentos infantiles.

Así, el Festival de Verano 2026 trascendió el deporte para consolidarse como un espacio de encuentro, movimiento, aprendizaje y fortalecimiento comunitario para toda Bogotá.

¿Qué actividades destacaron en el Festival de Verano 2026 en Bogotá?

Durante el Festival de Verano 2026, sobresalieron eventos como el Festival de Cometas, pruebas de fuerza extrema con Strongman Bogotá, clases de Zumba, actividades recreativas para perros en Villa Peluda, la Carrera Canicross y experiencias educativas lideradas por la Fundación Universitaria Los Libertadores, junto con campañas de prevención de la trata de personas impulsadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

¿Qué significa la trata de personas y cómo la abordaron en el Festival de Verano 2026?

La trata de personas hace referencia al delito de captar y trasladar a individuos mediante engaños o coacción para explotarlos en cualquier forma. En el Festival de Verano 2026, este tema fue abordado mediante campañas pedagógicas y digitales como microobras de teatro, videojuegos y cuentos infantiles, buscando sensibilizar y prevenir este flagelo en la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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