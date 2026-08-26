Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La transformación de los espacios verdes en Bogotá ha tomado un nuevo impulso gracias a las acciones adelantadas por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB). De acuerdo con información oficial del JBB, el parque Quirigua, ubicado en el noroccidente de la ciudad, renace con un rediseño de su jardinera principal. En esta intervención, se sembraron 1.052 plantas de diferentes especies, entre las que destacan la bella a las once, el botón de oro, el ajo y la cinta liriope. Estas nuevas especies buscan no solo embellecer el espacio, sino también contribuir a la conservación del entorno natural urbano.

Sigue a PULZO en Discover

El ingeniero agrónomo Miguel David, responsable de la Subdirección Técnica Operativa del JBB, explicó que la necesidad de esta renovación partió de la alarmante pérdida de material vegetal: más del 50 % se había perdido, principalmente por el manejo inadecuado de animales de compañía en la zona. Esta situación motivó a la entidad a repensar el diseño y funcionalidad de la jardinera, combinando estética y sostenibilidad ambiental.

El nuevo diseño de la jardinera se distingue por emplear figuras geométricas: triángulos en los extremos, una circunferencia y un corazón en el centro, otorgando así un sentido artístico y comunitario al espacio. La preparación del terreno exigió la remoción de la vegetación antigua y la limpieza profunda del suelo, proceso en el que el propio ingeniero David participó junto a dos operarios. Se destaca que la calidad de la tierra facilitó la replantación de especies, garantizando así su adecuada adaptación y crecimiento.

Según declaraciones del ingeniero David, la satisfacción por los resultados es palpable. Resaltó que cuando florezca la bella a las once, el corazón central del diseño resaltará con un tono rosado distintivo. Para proteger la jardinera recién sembrada, se instaló un cerramiento provisional cuyo fin es evitar el ingreso de mascotas y favorecer el arraigo de las nuevas plantas.

La comunidad del barrio Quirigua reaccionó positivamente al cambio. Muchos vecinos se acercaron a admirar la renovada jardinera y recibieron el llamado del JBB a cuidarla y preservarla. La entidad continuará con el manejo responsable de los riegos y mantenimientos para garantizar la consolidación de esta zona verde, mientras invita a todos los habitantes a adoptar buenas prácticas en la tenencia de perros y gatos, clave para mantener estos espacios vivos y saludables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el proceso de renovación de la jardinera en el parque Quirigua en Bogotá?

El proceso de renovación comenzó con el diseño de un nuevo esquema geométrico para la jardinera, seguido por la remoción completa del viejo material vegetal y limpieza del suelo. Se aprovechó la buena calidad de la tierra para plantar 1.052 nuevas especies. Además, se instaló un cerramiento temporal para proteger el área mientras las plantas se adaptan.

¿Por qué se perdió más del 50 % del material vegetal en la jardinera del parque Quirigua?

El 50 % del material vegetal se perdió debido a factores asociados principalmente al manejo inadecuado de los animales de compañía por parte de los vecinos. Esta situación fue confirmada por Miguel David, ingeniero del Jardín Botánico de Bogotá, y motivó la intervención para recuperar y proteger el espacio verde.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z