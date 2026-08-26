Por: Portal Bogotá

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El Metro de Bogotá está consolidando avances significativos en la construcción de su Línea 1, marcando un hito al permitir que los animales de compañía sean parte del sistema de transporte. De acuerdo con información oficial divulgada por el portal institucional ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este nuevo sistema será "pet friendly", es decir, admitirá el ingreso de mascotas junto a sus dueños durante los recorridos realizados dentro de la ciudad.

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La noticia se hizo visible gracias a la particular participación de Hashi, el primer perro que abordó un tren del Metro de Bogotá. Hashi fue escogido como símbolo de esta apertura hacia la inclusión de animales de compañía en uno de los proyectos de movilidad más ambiciosos de la capital. Durante un acto público, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó lo siguiente: "Les presento a Hashi, él es el primer perro que se monta en el Metro de Bogotá, tiene el privilegio, pero tendremos muchos perros, obviamente con ciertas condiciones, pero él tiene una suerte de ser el que se monta en la línea de prueba". Además, Galán destacó el papel protector que cumple Hashi al afirmar: "Él es el perro que nos cuida todos los días, gracias Hashi".

El nuevo Metro de Bogotá incorpora trenes de importantes dimensiones y tecnología de última generación. Según lo reportado en el mismo portal oficial, cada tren de la Línea 1 mide 134 metros de largo, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de alto. La composición de los trenes, de seis vagones, permite transportar hasta 300 personas por vagón, sumando una capacidad total de 1.800 pasajeros por tren.

Adicionalmente, el sistema está diseñado para operar de manera totalmente automática, sin requerir conductor para su funcionamiento habitual, aunque se contempla el uso del modo manual únicamente en situaciones excepcionales, como ciertas maniobras de mantenimiento en el patio taller o la línea comercial, siempre de acuerdo con los protocolos técnicos del Metro de Bogotá.

Así, la integración de las mascotas a este sistema de transporte no solo representa una comodidad adicional para los ciudadanos, sino que es parte de una visión de movilidad más inclusiva y adaptada a nuevas realidades urbanas.

¿Cómo será el ingreso de mascotas en el Metro de Bogotá?

El Metro de Bogotá será amigable con las mascotas, permitiendo que animales de compañía viajen junto a sus dueños dentro del sistema de transporte. Esta medida es parte de la intención de hacer del metro un espacio inclusivo, aunque, según declaraciones del alcalde mayor, se establecerán ciertas condiciones para garantizar la seguridad y convivencia adecuada durante los trayectos.

¿Qué características tienen los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Según datos del portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá cuentan con una longitud de 134 metros y están compuestos por seis vagones con capacidad para 1.800 pasajeros en total. Son trenes automáticos, es decir, funcionan sin conductor salvo en situaciones excepcionales de mantenimiento o emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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