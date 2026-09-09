Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de La Candelaria se prepara para dar un paso relevante en el fortalecimiento de la comunicación comunitaria y alternativa en la localidad, con la instalación oficial del Consejo Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa. Este evento, que se llevará a cabo el miércoles 9 de septiembre de 2026, forma parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la cual busca promover la participación ciudadana y ofrecer espacios donde las voces de los diferentes territorios sean escuchadas. De acuerdo con información suministrada por la Alcaldía Local, la creación de este Consejo responde a la necesidad de articular y potenciar el rol de los medios comunitarios y alternativos, reconociendo su capacidad para acercar la información a la ciudadanía y visibilizar las dinámicas propias de la localidad.

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La instalación del Consejo ha tenido lugar después de finalizar las Elecciones Atípicas 2026 y de concluir la etapa de reclamaciones e impugnaciones, en la que no se presentaron objeciones, de acuerdo con lo reportado por la administración local. Fueron elegidos como consejeros Luis Adolfo Vidal Falla, en representación de los medios escritos; Debbie Johanna Céspedes Ortegón, por medios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC); Efraín César Marino Rincón, encargado de medios sonoros; Carlos Julio Salazar González, como suplente de medios TIC; y Mauricio Mariño, en la categoría de medios audiovisuales y televisión. Estos representantes iniciarán una nueva etapa de trabajo colaborativo, encaminada a consolidar procesos participativos y a afianzar el tejido social a través de la comunicación local.

En palabras de Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local, esta iniciativa busca propiciar un espacio donde las historias del territorio logren ser narradas desde sus protagonistas. Así, la institucionalidad reafirma el compromiso de acompañar y respaldar la construcción de una localidad más cohesionada mediante la comunicación ciudadana y la organización colectiva.

Con el llamado a la comunidad, los medios y las organizaciones a sumarse a la jornada de instalación en el Salón de la Democracia de la Junta Administradora Local (JAL), la Alcaldía Local reitera su intención de dar cabida a más sectores a través de nuevos procesos de elección. Próximamente, se abrirá una nueva convocatoria dirigida a llenar las curules que quedaron vacantes durante el proceso electoral, ampliando así la representación y pluralidad en este espacio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las funciones del Consejo Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa en La Candelaria?

El Consejo Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa tiene como principal función fortalecer el diálogo y la articulación entre los medios, la ciudadanía y la institucionalidad, aportando desde las experiencias y conocimientos de sus representantes para una comunicación más participativa y conectada con las necesidades de la localidad. Además, promueve la representación y visibilización de los medios comunitarios y alternativos en La Candelaria.

¿Cómo pueden participar los medios comunitarios en el nuevo Consejo Local de La Candelaria?

Los medios comunitarios que deseen ser parte del Consejo Local podrán participar en la próxima convocatoria que abrirá la Alcaldía Local de La Candelaria, la cual está dirigida a completar las curules que no contaron con candidatos o electores durante las Elecciones Atípicas 2026. El proceso será divulgado oportunamente para asegurar que todos los sectores interesados puedan vincularse y contribuir en este espacio colectivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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