En las últimas horas, se avivaron las especulaciones en torno a la salud de Raúl Castro, líder comunista y hermano menor de Fidel Castro, fallecido en 2016.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el exmandatario habría sido trasladado de urgencia a un centro médico en La Habana, aunque hasta el momento la dictadura cubana guarda silencio absoluto sobre la situación.

El hermetismo característico del régimen ha alimentado los rumores, que señalan que Castro habría sido ingresado a la Unidad de Apoyo Vital del Hospital CIMEQ en la capital cubana. Algunos reportes aseguran que fue llevado en camilla y en condiciones críticas, lo que disparó la preocupación por su estado.

Qué tiene Raúl Castro

Desde hace varios años se le atribuyen problemas médicos de consideración, entre ellos un diagnóstico de cáncer de esófago y recto, además de cirrosis hepática. A estos antecedentes se suman señalamientos sobre un deterioro progresivo de su memoria, que habrían limitado sus apariciones públicas.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre el estado de salud de Raúl Castro, pero la falta de pronunciamientos desde el régimen mantiene abierta la incertidumbre tanto en Cuba como en la comunidad internacional.

