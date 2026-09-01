La salud de Raúl Castro vuelve a estar en el centro de la atención internacional. El líder cubano habría sufrido un accidente cerebrovascular y su estado habría empeorado durante las últimas horas, de acuerdo con una información publicada inicialmente por Diario Las Américas.

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El reporte sostiene que Castro estaría siendo asistido con equipos para mantenerlo con vida. El accidente cerebrovascular habría ocurrido varios días atrás, pero su condición se habría deteriorado recientemente.

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Univisión habló con Iliana Lavastida, directora de Diario Las Américas, quien aseguró que el medio recibió información de una fuente anónima ubicada en Cuba. “En la madrugada de hoy (martes) recibimos una información desde Cuba, de una fuente muy confidencial, pero muy fidedigna, que nos aseguró que Raúl Castro se encuentra en este estado que hemos reportado”, afirmó Lavastida, según Univisión.

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La directora también se refirió a los rumores que en días recientes apuntaron a una supuesta muerte de Castro. Según recogió Univisión, Lavastida explicó que este tipo de versiones pueden surgir cuando se presentan movimientos dentro de la estructura del régimen cubano.

“En días recientes circuló el rumor de su muerte. Asumimos que eso deba responder al hecho de que, en Cuba, cuando cualquiera de estas figuras que forman parte de la nomenclatura de la dictadura, alrededor de ellas ocurre algo significativo, siempre se producen movimientos de tropas, siempre hay cambios que dan lugar a que las personas que están al tanto de estas informaciones, puedan sospechar que algo está ocurriendo”, señaló, de acuerdo con Univisión.

Por ahora, e el régimen cubano no ha confirmado públicamente la gravedad del estado de salud de Castro. El exmandatario fue visto por última vez el 13 de agosto en La Habana, durante un homenaje por el centenario del nacimiento de su hermano Fidel Castro.

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