La jueza 22 Penal del Circuito de Medellín declaró la nulidad de la imputación formulada contra el exalcalde Daniel Quintero Calle y varios de sus exfuncionarios dentro del proceso conocido como Aguas Vivas, al considerar que existieron deficiencias en la manera en que la Fiscalía presentó los hechos y las conductas atribuidas a los investigados.

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La decisión, adoptada durante una audiencia adelantada este martes 14 de julio, deja sin efectos, por ahora, la formulación de cargos dentro de ese proceso penal. No obstante, la Fiscalía General de la Nación anunció que apelará el fallo, al igual que el representante de las víctimas, en este caso la Alcaldía de Medellín.

¿Por qué la jueza anuló la imputación contra Daniel Quintero?

De acuerdo con la decisión judicial, la nulidad fue decretada porque la Fiscalía no habría cumplido con los requisitos exigidos para formular una imputación suficientemente clara e individualizada frente a cada uno de los procesados.

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Según explicó la jueza durante la audiencia, el ente acusador no presentó de manera adecuada la relación entre los hechos investigados y las conductas atribuidas a cada uno de los implicados, situación que, a su juicio, afectó el derecho al debido proceso y limitó el ejercicio de la defensa.

La funcionaria señaló que la imputación no satisfizo las exigencias previstas en el artículo 288 del Código de Procedimiento Penal, que establece que los hechos jurídicamente relevantes deben exponerse de forma clara, concreta y comprensible.

En consecuencia, la jueza declaró la nulidad de la diligencia de formulación de imputación realizada en abril de 2025, decisión que también cobija a varios exintegrantes de la administración de Quintero y a particulares vinculados al proceso.

#Atención Una juez de Medellín decretó la nulidad de la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero y otros procesados, por el caso conocido como ‘Aguas Vivas’, donde se investiga la presunta modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial… pic.twitter.com/Ll6Ssw08VK — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 14, 2026

¿Qué pasará ahora con el caso Aguas Vivas?

Tras la decisión judicial, el proceso regresa a la etapa previa a la formulación de imputación, por lo que la Fiscalía deberá definir los pasos a seguir dentro de la investigación.

Durante la audiencia, la fiscal del caso anunció que interpondrá un recurso de apelación con el propósito de que un juez de segunda instancia revise la decisión adoptada. El representante de las víctimas, en este caso la Alcaldía de Medellín, también informó que recurrirá a acciones.

La sustentación de las apelaciones fue programada para el próximo 6 de agosto, fecha en la que las partes expondrán sus argumentos ante el despacho competente.

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