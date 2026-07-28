Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa presenta cifras sobre la situación de las mujeres en Bogotá. Cifras consolidadas por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer dieron cuenta de la brecha salarial entre hombres y mujeres; aunque en algunos niveles educativos esta distancia ha disminuido en la última media década, en otros niveles se ha incrementado. Aquí te contamos cuatro comportamientos puntuales que arrojaron las cifras del OMEG a este respecto.

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La brecha salarial más alta está en los niveles educativos más bajos

La brecha salarial más alta está en el nivel educativo más bajo, que corresponde a “ningún nivel educativo”. En 2021, las mujeres que no tenían ningún nivel educativo tenían un ingreso mensual promedio de $550.502 pesos. El ingreso mensual de los hombres era de $854.464 pesos, con una brecha del 55 % a favor de los hombres.

En 2025 la brecha disminuyó al 44 % (11 puntos porcentuales), pero la distancia sigue siendo amplia. Las mujeres sin ningún nivel educativo registraron un promedio de ingreso mensual de $854.741, versus un ingreso de $1.228.005 para los hombres. No obstante, en este nivel educativo es en el que más se ha acortado la brecha salarial.

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En el nivel universitario la brecha se ha reducido diez puntos porcentuales

Otro de los niveles educativos en los que se ha acortado la brecha salarial es el de las personas con un título universitario, con una reducción de 10 puntos porcentuales en los últimos cinco años. Se pasó del 35 % en 2021 al 25 % en 2025. En 2021, las mujeres con un diploma universitario podían percibir un ingreso mensual promedio de $2.757.073 pesos, mientras que para los hombres el ingreso promedio era de $3.721.719 pesos. En 2025 la diferencia fue de $3.649.000 pesos para las mujeres, versus $4.560.277 para los hombres.

La brecha salarial más baja está en la educación técnica profesional y tecnológica

En 2025, la brecha salarial más baja es la de las mujeres y hombres que tienen una educación técnica profesional y tecnológica, con una distancia del 20%. Mientras que las mujeres perciben un ingreso mensual promedio de $1.966.985 pesos, el de los hombres es de $2.351.786 pesos.

A este nivel educativo le sigue el de posgrado, con una brecha salarial del 24 % a favor de los hombres. En 2025, una mujer con posgrado pudo llegar a percibir un ingreso mensual promedio de $7.184.626 pesos, versus $8.906.130 pesos.

Los niveles educativos en los que se ha incrementado la brecha

Tanto en los niveles educativos de básica primaria como de básica secundaria la brecha salarial entre hombres y mujeres se ha incrementado en los últimos cinco años. En 2021, las mujeres con un nivel educativo de básica primaria tenían un ingreso promedio de $758.926 pesos, mientras que los hombres percibían $1.034.811 pesos, lo que representaba en su momento una diferencia porcentual de 36 % a favor de los hombres: En 2025 la brecha es del 39%.

Y, por último, las mujeres que tienen un nivel básico secundario en 2021 podían acceder a un ingreso mensual promedio de $744.767 pesos versus $967.135 que percibían los hombres, una diferencia porcentual salarial de 30%. En 2025 fue de 31%. En todos los demás niveles la brecha se ha reducido.

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Desde la Secretaría Distrital de la Mujer promovemos la capacitación de las mujeres en diversas áreas, con cursos orientados a fortalecer el uso de herramientas para su autonomía económica y manejo de nuevas tecnologías, apuntando a cerrar las brechas de género que aún enfrentan las mujeres.

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