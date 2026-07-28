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Por: Portal Bogotá

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Este artículo fue curado por pulzo   Jul 28, 2026 - 8:10 am
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¡Aquí sí pasa! Revisa esta información de movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.&nbsp;TransMilenio&nbsp;informó que, a&nbsp;partir del lunes 27 de julio de 2026, se realizará la redistribución de las rutas TransMiZonales en cuatro paraderos estratégicos del sector de Yomasa y la IED Miguel de Cervantes.

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Organización de las rutas por paradero

1. Paradero 042A12 (Módulo A)

  • Ubicación: Br. Gran Yomasa (AK 1 – CL 81 Sur)
  • Rutas TransMiZonales que prestan servicio:
    • A702: El Guavio
    • A706: San Diego
    • A708: Chicó Norte
    • A720: 7 de Agosto
    • A725: Las Nieves
    • H711: Portal Usme
    • L723: Portal 20 de Julio
    • TC30: Portal Usme
    • 3-3: Chuniza

2. Paradero 042B12 (Módulo B)

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  • Ubicación: Br. Gran Yomasa (AV. Caracas – CL 81 Bis Sur)
  • Rutas que prestan servicio:
    • B907: Terminal Norte
    • C705: Est. Suba – CL 100
    • D717: Bonanza
    • K700: Terminal Salitre
    • K715: Corferias
    • K721: Terminal Salitre
    • K724: Montevideo
    • F718: La Rivera
    • G521: San Bernardino
    • 539: Engativá Centro
    • 330: La Estrellita
    • E44: Mirandela

3. Paradero 039A12 (Módulo A)

  • Ubicación: IED Miguel de Cervantes (AV. Caracas – CL 76B Sur)
  • Rutas que prestan servicio:
    • H700: Bellavista
    • H702: El Uval
    • H705: Alfonso López
    • H706: El Uval
    • H711: Los Soches
    • H712: Alfonso López
    • H715: El Uval
    • H726: Bolonia
    • H738: Portal Usme – AV. Caracas
    • 614: Bolonia Usme
    • 330: El Uval
    • 539: El Uval
    • E44: El Uval
    • TC30: Puerta Al Llano
    • 3-3: Chuniza

4. Paradero 039B12 (Módulo B)

  • Ubicación: IED Miguel de Cervantes (AV. Caracas – CL 76B Sur)
  • Rutas que prestan servicio:
    • H521: Usme – Chiguaza
    • H708: Antonio J. de Sucre
    • H710: El Progreso
    • H717: Usme Centro
    • H718: Usme Centro
    • H720: Ciudadela Usme
    • H721: El Tuno
    • H723: Usme Centro
    • H724: Ciudadela Usme
    • H725: El Tuno
    • H907: Usme Centro
    • 3-12: La Esperanza Sur

A continuación, una pieza gráfica de&nbsp;TransMilenio&nbsp;con más información:&nbsp;

Rutas TransMiZonales en paraderos del sector de Yomasa Bogotá
Rutas TransMiZonales en paraderos del sector de Yomasa Bogotá

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