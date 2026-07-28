Por: Portal Bogotá

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¡Aquí sí pasa! Revisa esta información de movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. TransMilenio informó que, a partir del lunes 27 de julio de 2026, se realizará la redistribución de las rutas TransMiZonales en cuatro paraderos estratégicos del sector de Yomasa y la IED Miguel de Cervantes.

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Organización de las rutas por paradero

1. Paradero 042A12 (Módulo A)

Ubicación: Br. Gran Yomasa (AK 1 – CL 81 Sur)

Rutas TransMiZonales que prestan servicio: A702: El Guavio A706: San Diego A708: Chicó Norte A720: 7 de Agosto A725: Las Nieves H711: Portal Usme L723: Portal 20 de Julio TC30: Portal Usme 3-3: Chuniza



2. Paradero 042B12 (Módulo B)

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Ubicación: Br. Gran Yomasa (AV. Caracas – CL 81 Bis Sur)

Rutas que prestan servicio: B907: Terminal Norte C705: Est. Suba – CL 100 D717: Bonanza K700: Terminal Salitre K715: Corferias K721: Terminal Salitre K724: Montevideo F718: La Rivera G521: San Bernardino 539: Engativá Centro 330: La Estrellita E44: Mirandela



3. Paradero 039A12 (Módulo A)

Ubicación: IED Miguel de Cervantes (AV. Caracas – CL 76B Sur)

Rutas que prestan servicio: H700: Bellavista H702: El Uval H705: Alfonso López H706: El Uval H711: Los Soches H712: Alfonso López H715: El Uval H726: Bolonia H738: Portal Usme – AV. Caracas 614: Bolonia Usme 330: El Uval 539: El Uval E44: El Uval TC30: Puerta Al Llano 3-3: Chuniza



4. Paradero 039B12 (Módulo B)

Ubicación: IED Miguel de Cervantes (AV. Caracas – CL 76B Sur)

Rutas que prestan servicio: H521: Usme – Chiguaza H708: Antonio J. de Sucre H710: El Progreso H717: Usme Centro H718: Usme Centro H720: Ciudadela Usme H721: El Tuno H723: Usme Centro H724: Ciudadela Usme H725: El Tuno H907: Usme Centro 3-12: La Esperanza Sur



A continuación, una pieza gráfica de TransMilenio con más información:

Rutas TransMiZonales en paraderos del sector de Yomasa Bogotá

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