Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital.
¡Aquí sí pasa! Revisa esta información de movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. TransMilenio informó que, a partir del lunes 27 de julio de 2026, se realizará la redistribución de las rutas TransMiZonales en cuatro paraderos estratégicos del sector de Yomasa y la IED Miguel de Cervantes.
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Organización de las rutas por paradero
1. Paradero 042A12 (Módulo A)
- Ubicación: Br. Gran Yomasa (AK 1 – CL 81 Sur)
- Rutas TransMiZonales que prestan servicio:
- A702: El Guavio
- A706: San Diego
- A708: Chicó Norte
- A720: 7 de Agosto
- A725: Las Nieves
- H711: Portal Usme
- L723: Portal 20 de Julio
- TC30: Portal Usme
- 3-3: Chuniza
2. Paradero 042B12 (Módulo B)
- Ubicación: Br. Gran Yomasa (AV. Caracas – CL 81 Bis Sur)
- Rutas que prestan servicio:
- B907: Terminal Norte
- C705: Est. Suba – CL 100
- D717: Bonanza
- K700: Terminal Salitre
- K715: Corferias
- K721: Terminal Salitre
- K724: Montevideo
- F718: La Rivera
- G521: San Bernardino
- 539: Engativá Centro
- 330: La Estrellita
- E44: Mirandela
3. Paradero 039A12 (Módulo A)
- Ubicación: IED Miguel de Cervantes (AV. Caracas – CL 76B Sur)
- Rutas que prestan servicio:
- H700: Bellavista
- H702: El Uval
- H705: Alfonso López
- H706: El Uval
- H711: Los Soches
- H712: Alfonso López
- H715: El Uval
- H726: Bolonia
- H738: Portal Usme – AV. Caracas
- 614: Bolonia Usme
- 330: El Uval
- 539: El Uval
- E44: El Uval
- TC30: Puerta Al Llano
- 3-3: Chuniza
4. Paradero 039B12 (Módulo B)
- Ubicación: IED Miguel de Cervantes (AV. Caracas – CL 76B Sur)
- Rutas que prestan servicio:
- H521: Usme – Chiguaza
- H708: Antonio J. de Sucre
- H710: El Progreso
- H717: Usme Centro
- H718: Usme Centro
- H720: Ciudadela Usme
- H721: El Tuno
- H723: Usme Centro
- H724: Ciudadela Usme
- H725: El Tuno
- H907: Usme Centro
- 3-12: La Esperanza Sur
A continuación, una pieza gráfica de TransMilenio con más información:
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