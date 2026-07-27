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¡‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ es cultura y música! La Orquesta Filarmónica Juvenil y el Coro Filarmónico Juvenil, dos de las agrupaciones más emblemáticas de la Filarmónica de Bogotá, participan en el montaje de la zarzuela 'La tabernera del puerto', del compositor vasco Pablo Sorozábal, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en tres jornadas imperdibles: jueves 30 de julio a las 8:00 p. m.; sábado 1 de agosto a las 5:00 p. m. y domingo 2 de agosto a las 5:00 p.m. ¡Entrada con boletería!

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Esta puesta en escena llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo desde el Teatro de la Zarzuela de Madrid con la dirección escénica de Mario Gas, un referente vinculado a esta producción gracias a que su padre fue partícipe de las versiones originales que se hicieron durante el siglo XX, en España. La dirección musical está a cargo de Miquel Ortega, quien lidera un elenco internacional y nacional integrado por la soprano Leonor Bonilla, el tenor Antonio Gandía y los barítonos César San Martín y Rubén Amoretti.

El reparto lo complementa el barítono Erwin Barrera, el bajo Alexis Trejos y la soprano Paula Pataquiva, como la cuota colombiana, quienes también comparten escenario con la Orquesta Filarmónica Juvenil y el Coro Filarmónico Juvenil, agrupaciones de la Filarmónica de Bogotá, junto con las actuaciones de los españoles Vicky Peña y Pep Molina.

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🎟️ Entrada con boletería

Cortesía: Teatro de la Zarzuela de Madrid- Javier del Real

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