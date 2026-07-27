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Por: Portal Bogotá

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Este artículo fue curado por pulzo   Jul 27, 2026 - 5:35 pm
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Este martes 28 de julio de 2026 hay cortes de agua en Bogotá&nbsp;por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades. Por ello conoce en qué zonas se presentarán estos cortes.&nbsp;

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Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal. &nbsp;

Barrios en Bogotá con cortes de agua el martes 28 de julio de 2026

Localidad de Usaquén

San Cristóbal Norte, Santa Teresa. De la carrera 8A a la carrera 9, entre la calle 163A a la calle 170. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

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Localidad de Chapinero

El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector. De la carrera 7 a la carrera 15, entre la calle 88 a la calle 100. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Sagrado Corazón Chapinero. De la calle 34 a la calle 40, entre la carrera 7 a la carrera 14. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

El Nogal. De la calle 76 a la calle 84, entre la carrera 7 a la carrera 11. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Ciudad Bolívar

San Isidro, La Estancia, Primavera I, Primavera II, Galicia. De la avenida calle 57R sur a la diagonal 62G sur, entre la carrera 73F a la carrera 77D. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Andalucía II, José Antonio Galán, Villa de los Sauces. De la calle 60 sur a la calle 63 sur, entre la carrera 79B a la avenida carrera 80. De la calle 58C sur a la calle 59 sur, entre la carrera 79A a la avenida carrera 80. De la calle 58I a la calle 59 sur, entre la carrera 78 a la carrera 79A. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

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Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua:&nbsp;

  • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
  • Si almacena agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.
  • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
  • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

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