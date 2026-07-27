Por: Portal Bogotá

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Este martes 28 de julio de 2026 hay cortes de agua en Bogotá por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades. Por ello conoce en qué zonas se presentarán estos cortes.

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Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el martes 28 de julio de 2026

Localidad de Usaquén

San Cristóbal Norte, Santa Teresa. De la carrera 8A a la carrera 9, entre la calle 163A a la calle 170. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

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Localidad de Chapinero

El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector. De la carrera 7 a la carrera 15, entre la calle 88 a la calle 100. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Sagrado Corazón Chapinero. De la calle 34 a la calle 40, entre la carrera 7 a la carrera 14. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

El Nogal. De la calle 76 a la calle 84, entre la carrera 7 a la carrera 11. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Ciudad Bolívar

San Isidro, La Estancia, Primavera I, Primavera II, Galicia. De la avenida calle 57R sur a la diagonal 62G sur, entre la carrera 73F a la carrera 77D. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Andalucía II, José Antonio Galán, Villa de los Sauces. De la calle 60 sur a la calle 63 sur, entre la carrera 79B a la avenida carrera 80. De la calle 58C sur a la calle 59 sur, entre la carrera 79A a la avenida carrera 80. De la calle 58I a la calle 59 sur, entre la carrera 78 a la carrera 79A. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

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Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua:

Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

Si almacena agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.

Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

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