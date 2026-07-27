logocompany
Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital.

Este artículo fue curado por pulzo   Jul 27, 2026 - 5:25 pm
Visitar sitio

¡Aquí sí pasa, en&nbsp;Bogotá, mi Ciudad, mi Casa&nbsp;hay eventos y planes gratuitos!&nbsp;El&nbsp;Instituto Distrital de las Artes – Idartes&nbsp;llevará a cabo dos eventos de danza urbana en el&nbsp;Teatro al aire libre La Media Torta&nbsp;de Bogotá, el primer encuentro será la&nbsp;Gala del Premio Distrital Breaking 2026, que se llevará a cabo el sábado 8 de agosto desde las 10:30 a. m.;&nbsp;&nbsp;mientras que el segundo encuentro, la&nbsp;Gala del Premio Danza Urbana Estilos Libres y BIVA 2026, tendrá lugar el domingo 9 de agosto desde las 9:30 a. m.&nbsp;¡Entrada libre hasta completar aforo!

Este contenido te puede interesar:&nbsp;&nbsp;Monumentum, 'Cine concierto' y caminatas en los IMPERDIBLES del 24 al 31 julio

En la jornada del&nbsp;8 de agosto&nbsp;se reunirán B-boys, B-girls, niñas, niños y representantes del Old School, quienes mostrarán su talento en batallas que destacan tanto la técnica como la trayectoria y que serán evaluadas a lo largo de la jornada. Este premio no solo busca premiar el nivel artístico sino que a su vez busca fortalecer la &nbsp;intergeneracional y el papel del breaking como expresión viva del hip hop en Bogotá.

Por su parte, el&nbsp;9 de agosto, en la &nbsp;Gala del Premio Danza Urbana Estilos Libres y BIVA 2026 se desarrollará un encuentro que reúne a colectivos y bailarines que practican breaking, locking, popping, house, voguing, waacking, dancehall y street dance, que harán presentaciones en formato de showcase grupal y batallas uno contra uno, tanto en categoría masculina como femenina.

Lee También

📍Así mismo, la gala incluye las batallas 5 Vs. 5 del Premio BIVA en las que se seleccionarán las agrupaciones a participar en el Festival Hip Hop al Parque 2026.

No te vayas sin consultar:&nbsp;Celebramos los 90 años del Teatro El Parque con una programación ÚNICA durante agosto

Con estos dos premios se busca seguir fortaleciendo el ecosistema de la danza urbana en Bogotá y visibilizar el trabajo de bailarines, colectivos y comunidades que han construido una escena cultural diversa desde los barrios y espacios públicos de la ciudad.

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO