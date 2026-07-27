Por: Portal Bogotá

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¡Aquí sí pasa, en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa hay eventos y planes gratuitos! El Instituto Distrital de las Artes – Idartes llevará a cabo dos eventos de danza urbana en el Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá, el primer encuentro será la Gala del Premio Distrital Breaking 2026, que se llevará a cabo el sábado 8 de agosto desde las 10:30 a. m.; mientras que el segundo encuentro, la Gala del Premio Danza Urbana Estilos Libres y BIVA 2026, tendrá lugar el domingo 9 de agosto desde las 9:30 a. m. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

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En la jornada del 8 de agosto se reunirán B-boys, B-girls, niñas, niños y representantes del Old School, quienes mostrarán su talento en batallas que destacan tanto la técnica como la trayectoria y que serán evaluadas a lo largo de la jornada. Este premio no solo busca premiar el nivel artístico sino que a su vez busca fortalecer la intergeneracional y el papel del breaking como expresión viva del hip hop en Bogotá.

Por su parte, el 9 de agosto, en la Gala del Premio Danza Urbana Estilos Libres y BIVA 2026 se desarrollará un encuentro que reúne a colectivos y bailarines que practican breaking, locking, popping, house, voguing, waacking, dancehall y street dance, que harán presentaciones en formato de showcase grupal y batallas uno contra uno, tanto en categoría masculina como femenina.

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📍Así mismo, la gala incluye las batallas 5 Vs. 5 del Premio BIVA en las que se seleccionarán las agrupaciones a participar en el Festival Hip Hop al Parque 2026.

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Con estos dos premios se busca seguir fortaleciendo el ecosistema de la danza urbana en Bogotá y visibilizar el trabajo de bailarines, colectivos y comunidades que han construido una escena cultural diversa desde los barrios y espacios públicos de la ciudad.

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