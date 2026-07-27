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Un total de 2.578 vacantes para ingresar a 98 entidades del sistema de salud del país oferta la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través del proceso de selección Empresas Sociales del Estado 2. Estas, están disponibles en los niveles asistencial, técnico y profesional:
- Profesional 904
- Técnico 161
- Asistencial 1513
- Total 2578
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Del 15 al 31 de julio, los ciudadanos interesados en participar y que cumplan con el perfil de la vacante, podrán inscribirse, a través de la plataforma SIMO. Las vacantes se ofertan en varios departamentos del país, en Bogotá hay 148:
- Profesional 21
- Técnico 2
- Asistencial 125
Asimismo, hay 53 vacantes que no requieren experiencia, siendo una oportunidad para los jóvenes recién egresados o con poco recorrido profesional. De acuerdo con el nivel, algunas de las profesiones o estudios requeridos son:
- Asistencial: Primaria, Bachillerato, Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, Enfermería, Enfermería, Sistemas, Ofimática, Laboratorio, Consultorio Odontológico, Contabilidad, Facturación, Primeros Auxilios, Higiene Oral, Soporte Vital, Salud Pública, Farmacia.
- Técnico: Ingeniería Biomédica y Afines, Contaduría Pública, Secretariado, Química y Afines, Instrumentación Quirúrgica, Bacteriología, Matemáticas, Medicina, Administración, Bibliotecología, Biología, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, Ingeniería de Sistemas, Optometría, Administración, Derecho, Economía, Salud Pública.
- Profesional: Administración, Bacteriología, Contaduría, Enfermería, Filosofía, Ingeniería Biomédica y Afines, Ingeniería de Sistemas y Afines, Medicina, Nutrición y Dietética, Odontología, Química y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines, Terapias, Arquitectura, Derecho, Economía, Psicología, Bacteriología, Comunicación Social, Ingeniería Ambiental, Instrumentación Quirúrgica, Salud Pública.
Los salarios oscilan entre $1.750.905 y $4.741.982 (nivel asistencial); entre $1.750.905 y $4.789.503 (nivel técnico) y entre $2.453.395 y $12.919.931 (nivel profesional).
Las personas interesadas en participar deberán realizar su inscripción únicamente a través de SIMO, así como pagar los derechos de participación, de acuerdo con el nivel al el que apliquen, en las sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, por el botón PSE y el botón Bancolombia.
Para este año, los valores son:
- Para los niveles técnico y asistencial: $58.400
- Para los empleos pertenecientes al nivel profesional y demás niveles jerárquicos: $87.550
Es importante recordar que cada aspirante puede inscribirse a un solo empleo, no debe haber aplicado a la modalidad ascenso, y debe realizar su inscripción dentro de los plazos establecidos.
Más información en la siguiente publicación en al red social X.
Las oportunidades están cerca de ti. 🩺💙 📢Del 15 al 31 de julio inscríbete en la modalidad Abierto del Proceso de Selección Empresas Sociales del Estado 2 y postúlate a una de las 2.578 vacantes disponibles en 98 entidades de salud de 22 departamentos del país. Encuentra el… pic.twitter.com/vUymJXjWo2
— Comisión Nacional del Servicio Civil (@CNSCColombia) July 27, 2026
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¿Cómo participar?
- Consulte el acuerdo y el anexo en el que se establecen las reglas del proceso de selección la página web de la CNSC (Procesos en desarrollo) Empresas Sociales del Estado 2 | CNSC
- Ingrese a la página web y haga clic en el ícono del aplicativo SIMO o entre directamente a través de: https://simo.cnsc.gov.co/
- Regístrese para establecer su usuario y contraseña, o ingrese con sus credenciales si ya se encuentra registrado.
- Consulte el empleo que se ajusta a su perfil e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) correspondiente. En esta encontrará la información general del cargo (dependencia, ciudad o municipio, número de vacantes); manual de funciones del empleo y requisitos específicos como estudios y experiencia.
- En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria.
- Puede marcar como favorito o seleccionar la vacante de su interés para acceder al formulario. Haga clic en el botón confirmación de empleo. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación.
- Luego de realizar el pago, deberá formalizar su aspiración en el botón Inscripción. Verifique la información y marque aceptar. Sede Atención al Ciudadano y Correspondencia: Carrera 16 № 96 – 64, Piso 7.
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