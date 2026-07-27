Por: Portal Bogotá

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Un total de 2.578 vacantes para ingresar a 98 entidades del sistema de salud del país oferta la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través del proceso de selección Empresas Sociales del Estado 2. Estas, están disponibles en los niveles asistencial, técnico y profesional:

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Profesional 904

Técnico 161

Asistencial 1513

Total 2578

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Del 15 al 31 de julio, los ciudadanos interesados en participar y que cumplan con el perfil de la vacante, podrán inscribirse, a través de la plataforma SIMO. Las vacantes se ofertan en varios departamentos del país, en Bogotá hay 148:

Profesional 21

Técnico 2

Asistencial 125

Asimismo, hay 53 vacantes que no requieren experiencia, siendo una oportunidad para los jóvenes recién egresados o con poco recorrido profesional. De acuerdo con el nivel, algunas de las profesiones o estudios requeridos son:

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Asistencial: Primaria, Bachillerato, Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, Enfermería, Enfermería, Sistemas, Ofimática, Laboratorio, Consultorio Odontológico, Contabilidad, Facturación, Primeros Auxilios, Higiene Oral, Soporte Vital, Salud Pública, Farmacia.

Primaria, Bachillerato, Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, Enfermería, Enfermería, Sistemas, Ofimática, Laboratorio, Consultorio Odontológico, Contabilidad, Facturación, Primeros Auxilios, Higiene Oral, Soporte Vital, Salud Pública, Farmacia. Técnico: Ingeniería Biomédica y Afines, Contaduría Pública, Secretariado, Química y Afines, Instrumentación Quirúrgica, Bacteriología, Matemáticas, Medicina, Administración, Bibliotecología, Biología, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, Ingeniería de Sistemas, Optometría, Administración, Derecho, Economía, Salud Pública.

Ingeniería Biomédica y Afines, Contaduría Pública, Secretariado, Química y Afines, Instrumentación Quirúrgica, Bacteriología, Matemáticas, Medicina, Administración, Bibliotecología, Biología, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, Ingeniería de Sistemas, Optometría, Administración, Derecho, Economía, Salud Pública. Profesional: Administración, Bacteriología, Contaduría, Enfermería, Filosofía, Ingeniería Biomédica y Afines, Ingeniería de Sistemas y Afines, Medicina, Nutrición y Dietética, Odontología, Química y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines, Terapias, Arquitectura, Derecho, Economía, Psicología, Bacteriología, Comunicación Social, Ingeniería Ambiental, Instrumentación Quirúrgica, Salud Pública.

Los salarios oscilan entre $1.750.905 y $4.741.982 (nivel asistencial); entre $1.750.905 y $4.789.503 (nivel técnico) y entre $2.453.395 y $12.919.931 (nivel profesional).

Las personas interesadas en participar deberán realizar su inscripción únicamente a través de SIMO, así como pagar los derechos de participación, de acuerdo con el nivel al el que apliquen, en las sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, por el botón PSE y el botón Bancolombia.

Para este año, los valores son:

Para los niveles técnico y asistencial: $58.400

Para los empleos pertenecientes al nivel profesional y demás niveles jerárquicos: $87.550

Es importante recordar que cada aspirante puede inscribirse a un solo empleo, no debe haber aplicado a la modalidad ascenso, y debe realizar su inscripción dentro de los plazos establecidos.

Más información en la siguiente publicación en al red social X.

Las oportunidades están cerca de ti. 🩺💙 📢Del 15 al 31 de julio inscríbete en la modalidad Abierto del Proceso de Selección Empresas Sociales del Estado 2 y postúlate a una de las 2.578 vacantes disponibles en 98 entidades de salud de 22 departamentos del país. Encuentra el… pic.twitter.com/vUymJXjWo2 — Comisión Nacional del Servicio Civil (@CNSCColombia) July 27, 2026

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¿Cómo participar?

Consulte el acuerdo y el anexo en el que se establecen las reglas del proceso de selección la página web de la CNSC (Procesos en desarrollo) Empresas Sociales del Estado 2 | CNSC Ingrese a la página web y haga clic en el ícono del aplicativo SIMO o entre directamente a través de: https://simo.cnsc.gov.co/ Regístrese para establecer su usuario y contraseña, o ingrese con sus credenciales si ya se encuentra registrado. Consulte el empleo que se ajusta a su perfil e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) correspondiente. En esta encontrará la información general del cargo (dependencia, ciudad o municipio, número de vacantes); manual de funciones del empleo y requisitos específicos como estudios y experiencia. En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria. Puede marcar como favorito o seleccionar la vacante de su interés para acceder al formulario. Haga clic en el botón confirmación de empleo. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación. Luego de realizar el pago, deberá formalizar su aspiración en el botón Inscripción. Verifique la información y marque aceptar. Sede Atención al Ciudadano y Correspondencia: Carrera 16 № 96 – 64, Piso 7.

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