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Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital.

Este artículo fue curado por pulzo   Jul 27, 2026 - 11:05 am
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¡Aquí sí pasa! En&nbsp;Bogotá, mi Ciudad, mi Casa&nbsp;fortalecemos las acciones para enfrentar los efectos del&nbsp;fenómeno de El Niño.&nbsp;La Empresa de&nbsp;Acueducto y Alcantarillado de Bogotá&nbsp;(EAAB)&nbsp;hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención y proteger los Cerros Orientales ante la llegada del fenómeno de El Niño, una temporada que incrementa el riesgo de incendios forestales debido a las altas temperaturas y las condiciones secas.

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La entidad advirtió que un incendio forestal puede causar graves afectaciones a los ecosistemas, cuya recuperación puede tardar años. Por ello, invitó a las y los ciudadanos a adoptar prácticas responsables durante sus visitas a estas áreas naturales.&nbsp;

Conoce más recomendaciones en el siguiente post del&nbsp;Empresa de&nbsp;Acueducto y Alcantarillado de Bogotá&nbsp;(EAAB):&nbsp;

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Entre las principales recomendaciones se encuentran no encender fogatas, no arrojar basura ni botellas de vidrio y no desechar colillas de cigarrillo o fósforos encendidos, elementos que pueden convertirse en el origen de una conflagración.

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Además, la&nbsp;Empresa de&nbsp;Acueducto y Alcantarillado de Bogotá&nbsp;(EAAB)&nbsp;pidió reportar de inmediato cualquier columna de humo a la&nbsp;Línea de Emergencias 123&nbsp;para facilitar la atención oportuna por parte de los organismos de emergencia.&nbsp;

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