Por: Portal Bogotá

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¡Aquí sí pasa! En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa fortalecemos las acciones para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención y proteger los Cerros Orientales ante la llegada del fenómeno de El Niño, una temporada que incrementa el riesgo de incendios forestales debido a las altas temperaturas y las condiciones secas.

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La entidad advirtió que un incendio forestal puede causar graves afectaciones a los ecosistemas, cuya recuperación puede tardar años. Por ello, invitó a las y los ciudadanos a adoptar prácticas responsables durante sus visitas a estas áreas naturales.

Conoce más recomendaciones en el siguiente post del Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB):

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Un incendio forestal puede afectar ecosistemas que tardan años en recuperarse. Durante el #FenómenoDeElNiño 🌡️🥵, conocer y poner en práctica estas recomendaciones ayuda a proteger nuestros Cerros Orientales👇 pic.twitter.com/ZhtJHhIG4P — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) July 25, 2026

Entre las principales recomendaciones se encuentran no encender fogatas, no arrojar basura ni botellas de vidrio y no desechar colillas de cigarrillo o fósforos encendidos, elementos que pueden convertirse en el origen de una conflagración.

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Además, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) pidió reportar de inmediato cualquier columna de humo a la Línea de Emergencias 123 para facilitar la atención oportuna por parte de los organismos de emergencia.

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