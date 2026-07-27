Por: Portal Bogotá

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En ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el arte transforma los espacios cotidianos y fortalece el encuentro ciudadano. La Alcaldía Local de San Cristóbal acompañó la inauguración de la exposición 'Reflejos', una muestra artística que invita a los visitantes a observar, desde diferentes perspectivas, las experiencias, emociones e historias que hacen parte de la vida cotidiana en el transporte público.

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La exposición, ubicada en el sector del 20 de Julio, estará abierta al público hasta el próximo 6 de agosto, convirtiéndose en un escenario para el encuentro con el arte, la cultura y la reflexión sobre los espacios que compartimos diariamente como ciudadanos.

Durante el recorrido, el alcalde local Carlos Hernando Macías destacó el trabajo de los artistas y, especialmente, la participación del Museo del Vidrio de San Cristóbal, cuya obra elaborada en vidrio despertó la admiración de los asistentes por su creatividad, técnica y valor artístico.

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Esta iniciativa busca acercar el arte a la comunidad, promoviendo escenarios culturales que fortalecen la identidad, el patrimonio y la apropiación del espacio público, además de visibilizar el talento de los artistas y gestores culturales de la localidad.

El alcalde Local de San Cristóbal, Carlos Hernando Macías, resaltó la importancia de seguir impulsando este tipo de espacios:

“El arte transforma la manera en que vemos nuestro entorno y fortalece el sentido de pertenencia por nuestra localidad. Invitamos a toda la comunidad a visitar esta exposición, disfrutar del talento de nuestros artistas y reconocer que la cultura también construye comunidad y nos permite encontrarnos desde nuevas miradas.”

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La Alcaldía Local de San Cristóbal invita a toda la ciudadanía a visitar la exposición Reflejos y disfrutar de esta experiencia artística que estará abierta al público hasta el 6 de agosto en el sector del 20 de Julio, al sur de Bogotá.

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