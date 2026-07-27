Por: Portal Bogotá

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¡Aquí sí pasa! En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa trabajamos para mantener limpia la ciudad. Entre el lunes 20 y el viernes 24 de julio, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá adelantaron varias jornadas de recolección de residuos y limpieza en las calles de la ciudad.

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Durante las jornadas se recolectaron más de 530 volquetas llenas, ese fue el resultado de retirar 4.938 toneladas de escombros y residuos voluminosos de las calles de Bogotá.

Haz parte de este esfuerzo: no arrojes estos residuos a la calle. Consulta los Ecopuntos en http://aseobogota.gov.co y llévalos gratis 🚯

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Te compartimos un post de Aguas de Bogotá relacionado con la jornada de aseo adelantada en Bogotá:

Más de 530 volquetas llenas, ese fue el resultado de retirar 4.938 toneladas de escombros y residuos voluminosos de las calles de Bogotá entre el lunes 20 y el viernes 24 de julio 🤯 La Alcaldía de @Bogota, @Uaesp y @AguasBogota trabajan todos los días para recuperar la ciudad… pic.twitter.com/kRe45F8M8P — Aguas de Bogotá (@AguasBogota) July 26, 2026

En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los '10 No Negociables'. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.

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También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.

Consulta de horarios de recolección de basura: Línea 195 o WhatsApp Chatico 316 023 1524.

Disposición correcta de escombros: Línea 110.

Reporte de arrojo ilegal de basuras o escombros: Línea 195, opción 8.

Cuidar cada barrio de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, empieza con una disposición adecuada de los residuos. Cuando la ciudadanía separa correctamente, respeta los horarios y utiliza los canales establecidos, Bogotá se ve mejor. Por ello, conoce Aseo Bogotá, una página web creada para facilitar el acceso de la ciudadanía a información clara, práctica y oportuna sobre el servicio público de aseo en la ciudad.

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Consulta más tips más tips sobre el servicio de aseo y recolección de basuras, disposición adecuada de escombros, muebles viejos y otros en Bogotá, a través del portal web Aseo Bogotá, haciendo clic aquí.

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