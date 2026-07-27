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Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital.

Este artículo fue curado por pulzo   Jul 27, 2026 - 10:50 am
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¡Aquí sí pasa! En&nbsp;Bogotá, mi Ciudad, mi Casa&nbsp;trabajamos para mantener limpia la ciudad. Entre el lunes 20 y el viernes 24 de julio, la&nbsp;Alcaldía Mayor de Bogotá, la&nbsp;Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos&nbsp;(UAESP) y&nbsp;Aguas&nbsp;de Bogotá&nbsp;adelantaron varias jornadas de recolección de residuos y limpieza en las calles de la ciudad.&nbsp;

Consulta aquí:&nbsp;Conoce como opera el pico y placa en Bogotá para la semana del 27 al 31 de julio ¡Programa tus recorridos!&nbsp;

Durante las jornadas se recolectaron más de 530 volquetas llenas, ese fue el resultado de retirar 4.938 toneladas de escombros y residuos voluminosos de las calles de Bogotá.&nbsp;

Haz parte de este esfuerzo: no arrojes estos residuos a la calle. Consulta los Ecopuntos en&nbsp;http://aseobogota.gov.co y llévalos gratis 🚯

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Te compartimos un post de&nbsp;Aguas&nbsp;de Bogotá&nbsp;relacionado con la jornada de aseo adelantada en Bogotá:&nbsp;

En&nbsp;Bogotá&nbsp;tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los&nbsp;'10 No Negociables'. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección a través de la Línea 110,&nbsp;un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.&nbsp;

No te vayas sin conocer:&nbsp;Diviértete en familia: visita con niños y niñas parques, museos, bibliotecas y más&nbsp;en Bogotá

También puedes ayudar a&nbsp;reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de&nbsp;Bogotá&nbsp;limpios, seguros y en condiciones dignas.

  • Consulta de horarios de recolección de basura:&nbsp;Línea 195&nbsp;o WhatsApp Chatico&nbsp;316 023 1524.
  • Disposición correcta de escombros: Línea 110.
  • Reporte&nbsp;de arrojo ilegal de basuras o escombros: Línea 195, opción 8.&nbsp;&nbsp;

Cuidar cada barrio de&nbsp;Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, empieza con una disposición adecuada de los residuos.&nbsp;Cuando la ciudadanía separa correctamente, respeta los horarios y utiliza los canales establecidos,&nbsp;Bogotá&nbsp;se ve mejor.&nbsp;Por ello, conoce&nbsp;Aseo Bogotá,&nbsp;una página web creada para facilitar el acceso de la ciudadanía a información clara, práctica y oportuna sobre el servicio público de aseo en la ciudad.

No te vayas sin leer:&nbsp;¡Ya está aquí! Conoce la programación oficial del Festival de Verano 2026 y prográmate con más de 60 actividades gratuitas&nbsp;

Consulta más tips más tips sobre el servicio de aseo y recolección de basuras, disposición adecuada de escombros, muebles viejos y otros en&nbsp;Bogotá, a través del portal web&nbsp;Aseo Bogotá, haciendo clic aquí.&nbsp;&nbsp;

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