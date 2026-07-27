Por: Portal Bogotá

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¡Aquí sí pasa! Importantes acciones en materia de movilidad se adleantan en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) realizó el evento ‘Reto más lento, más pro’, una estrategia pedagógica que busca transformar el imaginario de la conducción en motocicleta, demostrando que el verdadero dominio no está en la velocidad, sino en el control, la precisión y la toma de decisiones seguras en la vía.

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La jornada reunió a hombres y mujeres motociclistas en torno a un desafío poco convencional: recorrer pistas diseñadas para medir habilidades de equilibrio y control a baja velocidad.

Los mejores tiempos de cada válida definirán a los finalistas que competirán el próximo 3 de octubre de 2026, en el marco del Día del Motociclista, en una gran final que seguirá promoviendo la conducción segura como eje central.

Esta iniciativa contó con el apoyo de aliados estratégicos del sector público y privado como Movemos Bogotá, ANDI, Auteco, Suzuki, Honda, Hero y AKT, quienes se suman a este esfuerzo bajo un principio fundamental: la corresponsabilidad en la seguridad vial.

Las empresas, como actores clave en la movilidad, tienen el compromiso de fortalecer sus programas de seguridad vial y de promover entre sus colaboradores y usuarios una cultura que priorice la protección de la vida en las vías.

Con este tipo de estrategias, Bogotá continúa avanzando en la construcción de una movilidad más segura, invitando a todos los motociclistas a replantear sus hábitos de conducción y a entender que llegar bien es más importante que llegar rápido.

Como parte de esta apuesta, los motociclistas están invitados a sumarse a la Semana de la Seguridad Vial, un espacio para reflexionar, aprender y actuar por la vida.

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Asimismo, se extiende la invitación a participar en las próximas válidas consultando la información en www.movilidadbogota.gov.co, y a acompañar la gran final del 'Reto más lento, más pro', donde se reconocerá a quienes demuestran que ser mejor conductor también es saber ir más despacio.

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