Por: Portal Bogotá

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¡Aquí sí pasa! Avanzan las obras en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Para adelantar las actividades de demolición y reposición de losas de concreto, en cumplimiento del contrato IDU-1542-2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre por carriles no simultáneos en sentido norte a sur y sur a norte de la carrera Tercera Este, entre la calle Sexta y calle Cuarta B, en el centro oriente de Bogotá. ¡Revisa aquí detalles y planifica tus recorridos!

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Estas actividades, que iniciaron el 21 de julio de 2026, se prolongarán por un periodo aproximado de un mes con horario de cierre de 24 horas.

Las actividades se desarrollarán en dos etapas, conforme a lo siguiente:

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Etapa 1: cierre por carriles no simultáneos de la calzada oriental, en sentido sur – norte.

Etapa 2: cierre por carriles no simultáneos de la calzada occidental, en sentido norte – sur.

Plan de Manejo de Tránsito PMT:

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizarles la movilidad a los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

Tránsito vehículos particulares y de transporte público

· Las personas que circulen en sentido sur a norte por la carrera Tercera Este, continuaran circulando por el carril que queda habilitado en la calzada oriental (mapa 1).

Mapa 1.

· Quienes van en sentido norte a sur por la carrera Tercera Este continuaran circulando por el carril que queda habilitado en la calzada occidental (mapa 2).

Mapa 2.

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Tránsito de peatones

Los andenes y la infraestructura existente para los peatones y ciclistas no sufrirán ningún tipo de afectación; por este motivo, los peatones y ciclistas podrán transitar normalmente por la infraestructura destinada para ellos.

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