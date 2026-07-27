Por: Portal Bogotá

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En ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ la atención especializada transforma vidas con procedimientos de alta complejidad y calidad. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. llevó a cabo con éxito una cirugía de alta complejidad a un joven de 22 años que presentaba una alteración craneofacial que comprometía funciones esenciales como la masticación, la respiración y el descanso, además de afectar su bienestar emocional y calidad de vida.

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La intervención se llevó a cabo en el Hospital Simón Bolívar por el equipo de Cirugía Maxilofacial, liderado por el cirujano Diego Barreto. Durante el procedimiento, que duró cerca de dos horas, se corrigió la posición de los huesos del rostro, ya que el paciente tenía la mandíbula inferior muy adelantada y el maxilar superior poco desarrollado.

Antes de la cirugía, el joven pasó por un proceso de preparación que incluyó valoraciones médicas, tratamientos de ortodoncia y estudios especializados que permitieron planear el procedimiento con precisión.

Ocho semanas después de la operación, el paciente ha mostrado una evolución positiva, recuperando la funcionalidad de su boca y adaptándose a su nueva imagen.

“Antes tenía dificultades para dormir y para comer. Hoy me siento mejor conmigo mismo y más seguro. Estoy muy agradecido con el equipo médico”, expresó Eduard David Aponte, paciente.

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Con este tipo de procedimientos especializados, la Subred Norte reafirma su compromiso con la prestación de servicios de salud seguros, humanizados y de alta calidad, respaldados por tecnología de vanguardia y talento humano altamente capacitado, para seguir generando más bienestar en la comunidad.

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