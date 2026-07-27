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Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital.

Este artículo fue curado por pulzo   Jul 27, 2026 - 11:56 am
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¡Aquí sí pasa!&nbsp;Te presentamos el&nbsp;pronóstico del clima&nbsp;en&nbsp;Bogotá, mi Ciudad, mi Casa&nbsp;para que programes tu salida y evites contratiempos. El&nbsp;Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático&nbsp;(IDIGER) dio a conocer el reporte para este martes 28 de julio de 2026.&nbsp;¡Entérate y programa tu día!

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Según el reporte del&nbsp;IDIGER&nbsp;se espera este martes 28 de julio en&nbsp;Bogotá:&nbsp;

  • Durante la madrugada, se espera cielo parcialmente nublado a nublado, con lluvias ligeras en la localidad de Usme&nbsp;y Ciudad Bolívar.
  • Para las demás localidades se prevé predominio de tiempo seco.
  • La temperatura mínima será de 10 °C.
  • Durante la mañana, persistirá la nubosidad variable y predomino de tiempo seco en el&nbsp;Distrito.

En la siguiente publicación de Instagram puedes conocer cómo aprovechar el pronóstico del tiempo del Sistema Alerta Bogotá (SAB):

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¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

  1. Ingresa a&nbsp;mapas.bogota.gov.co&nbsp;y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
  2. En la ventana&nbsp;“Tipos de mapa”&nbsp;busca en la parte inferior donde dice&nbsp;“Otros mapas”&nbsp;y selecciona el que dice&nbsp;“Lluvias”.
  3. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
  4. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.&nbsp;

Consulta aquí toda la información sobre el estado del clima en el Distrito a través del Sistema Alerta&nbsp;Bogotá&nbsp;(SAB) que podrás consultar en el siguiente enlace:&nbsp;https://www.sab.gov.co/

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