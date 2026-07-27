Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital.
¡Aquí sí pasa! Te presentamos el pronóstico del clima en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el reporte para este martes 28 de julio de 2026. ¡Entérate y programa tu día!
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Según el reporte del IDIGER se espera este martes 28 de julio en Bogotá:
- Durante la madrugada, se espera cielo parcialmente nublado a nublado, con lluvias ligeras en la localidad de Usme y Ciudad Bolívar.
- Para las demás localidades se prevé predominio de tiempo seco.
- La temperatura mínima será de 10 °C.
- Durante la mañana, persistirá la nubosidad variable y predomino de tiempo seco en el Distrito.
En la siguiente publicación de Instagram puedes conocer cómo aprovechar el pronóstico del tiempo del Sistema Alerta Bogotá (SAB):
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¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?
En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.
Consulta aquí toda la información sobre el estado del clima en el Distrito a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB) que podrás consultar en el siguiente enlace: https://www.sab.gov.co/
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