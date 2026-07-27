Por: Portal Bogotá

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En ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ fortalecemos el reconocimiento y la apropiación del patrimonio cultural desde los territorios. El Parque Arqueológico de Facatativá abrió sus puertas a los estudiantes de la Escuela de Patrimonio Arqueológico de Usme para acercarlos a uno de los patrimonios arqueológicos más importantes de la Sabana de Bogotá. Allí conocieron sus formaciones rocosas, pictogramas y 65 paneles de arte rupestre, testimonio del legado de los antiguos habitantes del territorio.

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“Muchas personas lo conocen como las Piedras del Tunjo, pero su nombre es Parque Arqueológico de Facatativá. Lo que hace especial este lugar son sus cuerpos rocosos, los pictogramas y los 65 paneles rupestres que hacen parte de este importante patrimonio”, explicó Julio, guía turístico del parque.

Usme

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La salida pedagógica hizo parte del proceso formativo que adelanta la Escuela de Patrimonio Arqueológico de Usme. Según Yireht Segura, profesora de la escuela, estos recorridos permiten que los participantes comprendan que el patrimonio pertenece a toda la sociedad y que su protección es una responsabilidad compartida.

“Con estas salidas buscamos que los estudiantes conozcan, valoren y hagan propio el patrimonio, entendiendo que es un bien de la humanidad que merece ser compartido, protegido y preservado”, afirmó.

Como parte de esta experiencia, la Alcaldía Local de Usme entregó a cada estudiante un saco, una maleta, un cuaderno, un esfero y un botilito, materiales que fortalecerán su proceso de formación dentro de la Escuela de Patrimonio Arqueológico.

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Esta dotación complementa la gorra y la camiseta que recibieron al inicio del programa. La Alcaldía Local de Usme sigue promoviendo espacios de aprendizaje que fortalecen el reconocimiento, la apropiación y la protección del patrimonio cultural, sembrando en niños y jóvenes el compromiso de preservar la historia y la identidad del territorio.

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