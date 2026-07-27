Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa continúa implementando jornadas de recuperación del espacio público. Como parte de las acciones para recuperar el espacio público y fortalecer la seguridad en Bogotá, el Distrito adelantó una nueva intervención de levantamiento de cambuches en el sector dos de Bosa Carbonell. En la jornada participaron cerca de 15 funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Alcaldía Local de Bosa, la Policía de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

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Durante más de dos horas de trabajo se recuperaron 32 metros cuadrados de espacio público que estaban siendo ocupados de manera irregular y se retiró aproximadamente una tonelada de residuos y basura. En el lugar fueron encontrados colchones, puertas, madera, plásticos, ropa, zapatos y otros elementos que permanecían sobre la zona residencial.

La recuperación de estos espacios contribuye a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia, al eliminar puntos que pueden ser utilizados para actividades delictivas, como el expendio de estupefacientes, además de reducir los riesgos asociados a la ocupación ilegal del espacio público.

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Estas intervenciones también fortalecen la presencia institucional en el territorio y generan mayor tranquilidad para los residentes y las personas que transitan diariamente por el sector.

Desde febrero de 2026, el Distrito ha realizado más de 20 operativos de recuperación del espacio público en la localidad de Bosa, como parte de una estrategia permanente para preservar estos espacios y mejorar la seguridad.

Conozca más detalles de esta intervención consultando esta publicación de la Secretaría de Seguridad:

¡Escuchamos y actuamos! En plena vía en Bosa Carbonel estaba instalado este cambuche con colchones, puertas, ropa y otros elementos en su interior. En un trabajo interinstitucional fue desmontado y a la persona que lo habitaba se le ofreció acceso a servicios distritales.… pic.twitter.com/tQk2MX4vTl — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 27, 2026

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en coordinación con las demás entidades distritales, continuará desarrollando estas intervenciones de transformación y recuperación del espacio público. Asimismo, reitera el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la Línea de Emergencias 123.

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Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.

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